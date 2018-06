‚Můžeme jen litovat, že jsme žlutých karet dostali víc.‘ Senegal přišel o postup kvůli pravidlu fair play

Poprvé v historii mistrovství světa rozhodlo o postupujícím ze základní skupiny hledisko fair play, tedy počet žlutých a červených karet. Japonští fotbalisté jdou dál na úkor Senegalu, se kterým měli shodná všechna hlavní postupová kritéria. Volgograd 7:05 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senegalští fotbalisté po prohře s Kolumbií končí na šampionátu už ve skupině | Zdroj: Reuters

Japonští fanoušci slaví, i když cesta jejich národního týmu do osmifinále byla nevídaná. Hráči totiž v závěru klíčového zápasu dostali pokyn, aby zůstali na své polovině hřiště, nikam se nehnali a drželi výsledek. S Polskem přitom zrovna prohrávali 0:1. Vyhovovalo to i soupeři, takže diváci sledovali absolutní nudu.

„Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Zvolil jsem možnost, že se budeme snažit udržet aktuální stav a že budeme spoléhat na výsledek druhého zápasu. Byla to obtížná a riskantní situace, která nás netěší. Ale udělali jsme to, abychom postoupili,“ vysvětloval trenér Akira Nišino, proč se v závěru rozhodl hráče stáhnout před vlastní bránu.

Japonský konkurent v boji o postup Senegal totiž v tu chvíli prohrával s Kolumbií také 0:1. A protože už se ani na jednom výsledku nic nezměnilo, nastala kuriózní situace.

Japonsko a Senegal měly stejně bodů, shodné skóre a remízu ze vzájemného zápasu. Hlavní postupová kritéria tedy rozhodnout nemohla, a tak se poprvé v historii mistrovství světa dostalo na hledisko fair play, čili počet žlutých a červených karet. A těch Senegal posbíral víc.

„Je to součást pravidel, která k téhle soutěži prostě patří. Musíme to respektovat. Samozřejmě je to škoda, ale takové jsou regule. Teď můžeme jen litovat, že jsme žlutých karet dostali víc,“ hodnotil senegalský kouč Aliou Cisse.

V případě kdyby oba týmy měly shodný i počet žlutých karet, rozhodl by o postupujícím los.