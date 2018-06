Druhý den mistrovství světa: zraněný kostarický obránce i předpověď mexického šamana

Kostarika přišla dva dny před vstupem do mistrovství světa o obránce Rónalda Matarritu. Třiadvacetiletého fotbalistu New York City vyřadilo z nominace svalové zranění a v týmu ho nahradil Kenner Gutiérrez z celku Alajuela. To Mexiko může být před svým prvním zápasem úplně klidné. Samozvaný velmistr místních šamanů předpověděl, že fotbalisté Mexika v nedělním úvodním utkání na mistrovství světa porazí obhájce titulu z Německa. Moskva 9:31 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mexický samozvaný velmistr šamanů Antonio Vázquez Alba | Foto: Daniel Becerril | Zdroj: Reuters

Výběr trenéra Juana Carlose Osoria podle šamana poté postoupí do čtvrtfinále, kde vypadne. Mexiko, které ve skupině narazí ještě na Švédsko a Koreu, by si mělo s Německem poradit 1:0 a pomoci by mu k tomu mělo i kouzlo, které Antonio Vázquez Alba seslal při středečním obřadu.

„Ometéotle, tak si to přeji, tak to je a tak to i bude,“ prohlásil. Jiný aztécký bůh Quetzalcóatl by zase měl zajistit postup do čtvrtfinále.

„Dej mi veškerou tvou moc a sílu prorazit nebeskou bránu a dovol Mexiku zahrát si na šampionátu pět zápasů. Quetzalcóatle, nechť se tak stane,“ přidal Vázquez, který rovněž předpověděl, že mistrem světa bude Španělsko, Portugalsko, nebo Brazílie.

Nicméně přesnost věštby je u Vázqueze diskutabilní. Sice podle médií předpověděl zatčení šéfa drogového kartelu Joaquína Guzmána, ale před dvěma lety měl podle něj Donald Trump v amerických prezidentských volbách prohrát, navíc ještě v lednu podle jeho kouzel mělo titul mistrů světa obhájit Německo po finálové výhře nad Španělskem.