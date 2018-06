Fotbalový šampionát zatím probíhá bez výtržností, jediný rozruch způsobili fanoušci s dronem

Některé projevy fanoušků z latinsko-amerických zemí sice působily v Rusku jako začátek nové revoluce, ale byl to jen první dojem.

Temperamentní Jiho- a Středoameričané zkrátka nezůstali své pověsti veselých chlapíků nic dlužní. A svými pestrými oděvy vnesli do ruských ulic barevnost, na kterou tady nejsou moc zvyklí.

Ruský šampionát se zatím odehrává bez větších vytržností a bez větších zásahů policie. Asi největší rozruch dosud způsobil dron nad Rudým náměstím. V Moskvě natáčel stálý zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín

S mexickým indiánským náčelníkem, který měl čelenku až po kolena, nebo s Brazilcem Waobem křiklavě pomalovaným od hlavy až po paty se chtěli vyfotit všichni, kdo ho uviděli. Jinak je ale pan Waobe úplně normální cestovatel.

„V Rusku jsem poprvé a v Moskvě zůstanu deset dní, kouknu se na fotbal a pak se přesunu do Paříže a možná se sem vrátím. Cestuju totiž po celé Evropě, ale musím říci Rusko je nádherná země. Oblíbil jsem si zdejší lidi a jídlo. Chci se podívat do Muzea válek a do dalších dvou nebo tří, které mi doporučili přátelé. Ubytování je cenově v pohodě, takže zatím jsem na žádné problémy nenarazil,“ říká pro Radiožurnál Waobe.

Japonští a senegalští fanoušci zase šokovali ruskou veřejnost tím, že po sobě na stadionech pečlivě uklidili, aniž by je k tomu někdo vyzval nebo nutil. Kelímky, plastové lahve a papírové obaly sesbírali do pytlů a spořádaně odešli.

Oblíbené pití? Russian Drink

Podle zpráv moskevské policie se do potíží dostali čtyři cizinci - Australan, Izraelec, Argentinec a Peruánec, kteří si koupili nebo přivezli drony a pokoušeli se pořídit záběry Rudého a sousedního Manéžního náměstí nebo starobylé ulice Varvarka.

V okolí Kremlu je ale přísně zakázáno natáčet a drony ruská policie vidí velmi nerada kdekoli. Čtveřice cizinců dostane pokutu za porušení pravidel používání vzdušného prostoru. K šampionátu neodmyslitelně patří bujará zábava spojená s popíjením všeho možného.

Číšník Sergej zjistil, že nejpopulárnější je mezi zahraničními hosty nápoj, kterému říkají Russian Drink. Není to nic objevného – prostě pivo s vodkou. Tato téměř vražedná kombinace zřejmě způsobila incident se dvěma britskými fanoušky ve vlaku do Volgogradu. Do cíle včas nedojeli, protože je policie je obvinila z výtržnictví. I to ale skončilo poměrně malou pokutou a nocí strávenou na záchytce.

Tato zařízení dočasně otevřely místní úřady také v Kaliningradu. Podle nejnovějších zpráv jsou záchytky dost vytížené, ale kapacita zatím stačí. Největší nápor nedobrovolných klientů se očekává po zápase mezi Anglií a Belgií 28. června.