V Moskvě během šampionátu pomáhají davům fanoušků dobrovolníci, pořádají pro ně i exkurze zdarma

Fotbalový šampionát v Rusku - to nejsou jen zápasy nejlepších národních týmů na stadionech. Do Ruska se sjeli fotbaloví nadšenci z celého světa a mnozí z nich přijeli do Ruska vůbec poprvé v životě. Chtějí proto také leccos uvidět a poznat tuto zemi.

Po Moskvě jsou rozmístěné stánky s dobrovolníky, kteří mluví převážně anglicky. Tyto informační kiosky mají tvar fotbalového míče, takže jsou nepřehlédnutelné. A s prosbami se na dobrovolníky obrací mnoho zahraničních fotbalových fanoušků.

„Organizujeme tady bezplatné exkurze, zájemci se mohou zapsat tady do toho seznamu. Obrací se na nás hodně španělsky mluvících fanoušků a také hodně lidí z Evropy. Kromě toho se nás také ptají, jak se dostat na fotbal, a na to, co se dá v Moskvě dělat jiného,“ popisuje náplň práce dobrovolník Daniel na moskevském Triumfálním náměstí.

„Exkurze pořádáme s průvodci, kteří mluví anglicky, rusky, španělsky, čínsky a německy. Nabízíme dva druhy exkurzí - první autobusem po slavných moskevských stadionech a fotbalových klubech - Lužniky, CSKA, Spartak a Dynamo. Druhá je pěší - po Tverské ulici, Bulvárním okruhu na Arbat a potom k obchodnímu domu GUM, ke Kremlu a parku Zarjadě. Exkurze jsou zdarma pro všechny až do skončení šampionátu 15. července,“ vysvětluje Daniel.

Sotva Daniel domluví, už ke stánku přistupuje dvojice Švédů a Daniel má práci. „Nejprve se přišli zeptat, kde se tady dá dobře najíst. Po obědě se vrátili a zapsali se na exkurzi po centru Moskvy. Podle mého názoru je vhodnější pěší varianta, protože je léto a lidé zblízka uvidí, jak je tady krásně,“ preferuje jednu trasu Daniel.

„Jmenuji se Jonas, přijel jsem ze Švédska a v Rusku jsem poprvé. Měl jsem trochu obavy, jak to dopadne. Slyšel jsem, že Rusové anglicky moc neumí a že se tu nedomluvím, ale všechno je v pořádku, pěkně se o nás starají. Líbí se mi tu,“ usmívá se Jonas.

Jonas a Peter se po Moskvě chystají do Nižního Novgorodu, celkem tu chtějí strávit týden.

„Zatím jsme toho moc neviděli, ale lidé jsou tu velmi přátelští a snaží se nám radit a pomáhat. S ubytováním je vše OK. Pronajali jsme si byt - hostitelka je velmi příjemná a starostlivá. Chtěli bychom se podívat i do muzeí nebo do Kremlu, ale ještě jsme se nerozhodli,“ popisuje švédský fanoušek.

Spousta fotbalových fanoušků podobně jako Jonas a Peter nemá žádný konkrétní cíl, jen tak bloumají po Moskvě a užívají si sváteční atmosféry.

Ke konci týdne se v Moskvě oteplilo až na 20 stupňů Celsia, lidé už chodí v tričkách, šortkách, fanoušci samozřejmě ve svých národních barvách. Teplé večery nalákaly do ulic i množství pouličních hudebníků, kolem kterých se shlukují lidé, z nichž někteří tančí, jiní si zase prozpěvují. Takové scénky teď můžete v Moskvě vidět celkem často.