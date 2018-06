‚Silnější vyhrává a slabší jede domů.‘ Němečtí fanoušci v Kazani vstřebávali konec na šampionátu

Obrovské zklamání na jedné straně a výbuchy nekontrolovatelného nadšení na straně druhé - tak reagovali němečtí a jihokorejští fanoušci na porážku německého mužstva na fotbalovém mistrovství světa v Rusku. Zápas, jehož výsledek Německo ze šampionátu vyřadil, se hrál v Kazani, hlavním městě Tatarstánu. Kazaň 9:24 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní němečtí fanoušci po porážce s Jižní Koreou. | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Zatímco mladší němečtí fanoušci dávali nespokojenost najevo hlasitě až do rána, ti starší to vzali opravdu sportovně - jako manažeři Reinhold a Willy, kteří do Ruska přijeli odněkud z Hesenska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Silnější vyhrává a slabší jede domů. Je to sport.‘ Němečtí fanoušci v Kazani vstřebávali konec na šampionátu

„Opouštíme světový pohár zaslouženě. Tým hrál velmi špatně, a proto musíme domů, což je správné. Nebyli dost rychlí a od první minuty postrádali vítězného ducha. A pokud tohle nemáte, mažete domů. Já hned zítra, ale tak jsem si to naplánoval. Kamarád zůstává,“ říkal Reinhold.

„Mám rád fotbal a chci vidět různé týmy. Sledovali jsme různé zápasy na různých stadionech, abychom měli srovnání. Němci opravdu neměli žádný zápal, nebojovali dostatečně. Naší silnou stránkou bývá spojení techniky s bojovným duchem. Tentokrát technika sice byla, ale bojovný duch chyběl. Netlačili na góly. Silnější vyhrává a slabší jede domů. Je to sport,“ dodal Willy.

Výsledek utkání mezi Německem a Jižní Koreou zarazil asi nejen Němce, ale všechny, kteří se na to dívali přímo v Kazani na stadionu nebo ve fanzoně. Německo tu mělo fanoušky dokonce i mezi Rusy.

„Ta německá prohra, to je možná nemoc světových šampionů. Vezměte si například Španělsko, které také bývalo na špici a pak kleslo téměř až na dno. Německo by mohlo hrát lépe, ale mnohé jeho hvězdy už z týmu odešly - třeba Klose nebo Schweinsteiger. Nebo je to špatnou prací trenéra, který zpychnul. Třeba jim všem ty úspěchy zamotaly hlavu. Prohru s takovým soupeřem, jako je Jižní Korea, to jsme vůbec nečekali,“ přiznávají projektanti Artur a Remi, kteří fandí nejen Německu, ale také Rusku a Chorvatsku.

Korejců se na jejich pocity po výhře nad Německem ani nebylo třeba ptát. Z jejich oslavných chorálů bylo jasné, jak asi vítězství prožívají.