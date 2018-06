Francie zvládla přestřelku proti Argentině a po vítězství 4:3 si zahraje čtvrtfinále

Francouzi mohli otevřít skóre už v 9. minutě, Griezmannův pokus z přímého kopu ale naštěstí pro Argentinu skončil jen na břevně. Netrvalo to ale dlouho a Francouzi se gólu dočkali. Mbappé nabral obrovskou rychlost, pláchl argentinské obraně a zastavil ho až nedovolený zákrok Roja v pokutovém území. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který bez problémů proměnil Antoine Griezmann.

Stejný hráč se prodíral do další zajímavé šance po necelé půlhodině hry, jeho průnik po pravém křídle ale skončil u brankáře Armaniho. Pak ale jako by Francouzi polevili a přenechali otěže zápasu soupeři, který stihl ještě před přestávkou vyrovnat. Ve 41. minutě daleko za vápnem napřáhl Angel Di María a jeho krásná střela z kroku mířila přesně k tyči po levé ruce brankáře Llorise.

Tři minuty po začátku druhého poločasu bylo v argentinském táboře ještě veseleji, protože Gabriel Mercado tečoval Messiho střelu za záda bezmocného Llorise. Netrvalo to ale ani deset minut a bylo zase srovnáno. Hernándezův centr z levé strany proletěl přes celé vápno až Benjaminu Pavardovi, který se do něj na kraji pokutového území opřel a nechytatelně ho napálil do vzdálenější šibenice.

V 64. minutě Francie skóre otočila, když se v šestnáctce dostal k míči Kylan Mbappé a z levé strany ho procedil pod brankářem Armanim do sítě. A hned o čtyři minuty později vedli Francouzi už 4:2 a opět se o to zasloužil Mbappé, který tentokrát Armaniho po Giroudově přihrávce zakončil rychlou francouzskou akci.

Argentinci se mohli ještě dostat do zápasu pět minut před koncem, kdy se do pokutového území prohnal Lionel Messi, jenže jeho pokus slabší pravačkou mířil jen přesně na připraveného Llorise. V nastavení ještě po Messiho centru hlavou vykřesal naději pro Argentinu Sergio Aguero a v samém závěru mohl dokonce srovnat Meza, jenže prudký centr zprava mezi tři tyče neusměrnil.

Víc už Argentinci nestihli, a tak se s turnajem loučí už v osmifinále. Naopak Francie se může těšit na čtvrtfinále proti jednomu z dvojice Uruguay - Portugalsko, jejichž osmifinálový souboj můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.

Mistrovství světa ve fotbale - osmifinále:



Francie - Argentina 4:3 (1:1)

Branky: 64. a 68. Mbappé, 13. Griezmann z pen., 57. Pavard - 41. Di María, 48. Mercado, 90.+3 Agüero. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Irrati (video, It.). ŽK: Matuidi, Pavard, Giroud - Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi. Diváci: 42.873.

Sestavy:

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé (89. Thauvin), Griezmann (83. Fekir), Matuidi (75. Tolisso) - Giroud. Trenér: Deschamps.

Argentina: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico - Pérez (66. Agüero), Mascherano, Banega - Pavón (75. Meza), Messi, Di María. Trenér: Sampaoli.