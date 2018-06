‚Jsme jeden tým, jedna rodina.‘ Nový kouč Španělů Hierro odmítá kritiku chybujícího brankáře De Gey

Nový trenér španělských fotbalistů Fernando Hierro se zastal brankáře Davida de Gey, ačkoli mu svou chybou trochu pokazil premiéru na lavičce. Gólman Manchesteru United pustil střelu Cristiana Ronalda, která mířila přímo na něj, a dostal tři branky, což se mu stalo v národním týmu teprve podruhé. Španělé se museli v úvodním zápase mistrovství světa proti Portugalsku spokojit s remízou 3:3. Soči 10:22 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David De Gea pouští druhý Ronaldův gól | Zdroj: agentura Reuters

„Jsme jeden tým a víme, že vždy má někdo lepší a někdo horší den. Jsme jedna rodina a neopouštíme členy rodiny. Víme, že se tyhle věci stávají,“ nechtěl Hierro kritizovat De Geu.

Jeden z nejlepších brankářů světa chyboval ve 44. minutě. Ronaldo vystřelil zpoza vápna, míč šel přímo na De Geu, ale nezkrotil ho a srazil do branky. Portugalci se tak ujali vedení 2:1.

„Fotbal takové chyby přináší. Byl to těžký míč a já byl pozdě na kolenou. My brankáři si nasadíme rukavice, jdeme na hřiště a víme, jak těžký úkol nás čeká. A občas se stane tohle. Ale podpořili mě spoluhráči i trenér a jsem rád, jak jsme na to zareagovali,“ řekl De Gea.

Španělé ve druhé půli zápas otočili, ale v 88. minutě Ronaldo přesně zahraným přímým kopem zařídil remízu.

„I přes tu chybu mám z utkání dobrý pocit a jsem v klidu, protože jsme odehráli dobrý zápas. I když mám pocit, že jsme si zasloužili víc,“ uvedl De Gea. Podpora od Hierra ho potěšila. „Kouč drží se mnou i s celým týmem,“ ocenil.

Padesátiletý Hierro se ujal týmu jen dva dny před zápasem, když z pozice sportovního manažera svazu nahradil kouče Julena Lopeteguie. Ten byl odvolán poté, co nečekaně podepsal smlouvu s Realem Madrid. A Hierro měl blízko k vítězné premiéře.

Costa se odměnil za důvěru

„I tak ale musíme být pyšní na naše hráče. Je opravdu potěšení vést takové hráče. Mají charakter i kvalitu. Ukázali to, když se zvedli, přestože dvakrát prohrávali. To je důležité,“ upozornil bývalý kapitán Realu.

Cristiano Ronaldo ne, raději Messi. Argentinští fanoušci nepřišli Portugalci na chuť ani po hattricku Číst článek

„Všichni jsme se rychle adaptovali na novou situaci. Měli jsme hrozně málo času, ale musíme všem poděkovat za jejich oddanost a nasazení. Nebylo to pro nás snadné, ale máme tu extrémně dobrou partu, všichni jsou velcí profesionálové a hodně mi to ulehčili,“ dodal Hierro.

Nový kouč se trochu překvapivě rozhodl do základní sestavy postavit Diega Costu, kterého jeho předchůdce příliš nevyužíval. A Costa se mu odměnil dvěma góly.

„Cítili jsme, že je to zápas, v němž pro nás bude užitečný. A naše očekávání naplnil. Ale stejně jako nebudu nikoho vinit, nebudu nikoho oslavovat. Všech 23 hráčů je tu důležitých a všichni jdeme za společným cílem. Všichni jsme jedna rodina,“ dodal Hierro.