‚Fotbal hraje 22 lidí a vždycky vyhrají Němci.‘ Podle Lehmanna bude tato glosa platit i na šampionátu

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek, jedním z hlavních favoritů na vítězství je Německo. A to nejen proto, že si zlaté medaile odvezlo naposledy z Brazílie. Organizovaný německý styl fotbalu je pro soupeře moc těžký na překonání a podle slavného německého gólmana Jense Lehmanna získají jeho krajané zlato i v Rusku. Moskva 12:07 12. června 2018

Za roky v Anglii se Jens Lehmann zřejmě dobře naučil známou glosu Garyho Linekra, že fotbal je hra pro 22 lidí, kterou vždy vyhrají Němci. Bude to tvrdé, ale podle vicemistra světa i Evropy se Německo znovu stane šampionem. A to říká bez toho, aniž by ostatní týmy moc znal.

Musel by sledovat celkem 32 mužstev, na což nemá čas. Lehmann si zatím hlavně všímá témat, které hýbají Německem. Třeba, že v konečné nominaci chybí střelec zlatého gólu z Brazílie Mario Götze i hvězda Manchesteru City Leroy Sané.

„Leroy Sané byl jedním z nejlepších hráčů v Anglii a hodně mě překvapilo, že v nominaci není. Ale nevím důvody a v takové situaci se to špatně soudí. Všichni měli dva týdny na to ukázat na srazu trenérovi to nejlepší a kouč potom vybral ty, co mu pasují do jeho plánů,“ vysvětluje Lehman.

„V tuhle chvíli je to rozhodnutí, které nelze kritizovat, protože nevidíme všechny úmysly trenéra. Tohle zkrátka bylo na něm, protože on je sledoval každý den, ví o každém detailu a má dlouhodobý plán,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jens Lehmann.

Špatná příprava nevadí

Německý brankář se takhle chystal na mistrovství světa třikrát, ale nikdy nezažil, aby se Němci vydali na šampionát s tak špatnou formou. Z posledních 6 zápasů vyhráli jediný, a sice minulý pátek proti Saudské Arábii.

„Ze svých zkušeností vím, že přátelské zápasy před mistrovstvím vždycky vedou ke špatným úsudkům. Týmy tvrdě pracují, hrají zápasy z únavy a snaží se fyzické síly nasměrovat na šampionát. Z pohledu Německa jde říct jen to, že ostatní týmy se hodně zlepšily a že rozhodně nebude snadné se znovu stát mistry světa,“ tuší Jens Lehmann.

Bývalý německý brankář po konci kariéry zůstal v Arsenalu a zřejmě bude pokračovat i po nástupu nového kouče Unaie Emeryho.