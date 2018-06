Sázky na fotbalové MS v Rusku: naruší zápas medvěd, zahrají Pussy Riot nebo se opije rozhodčí?

Na co všechno si tedy může třeba i úplný fotbalový laik vsadit? Výběr je opravdu veliký. Když začneme u větších šancí na vítězství, tak kurz 50:1 je vypsaný na to, že v zápase bude kvůli opilosti vyměněn hlavní rozhodčí, stejně by vydělali i sázkaři, kteří si tipnou, že na hřišti bude kromě fotbalistů běhat medvěd.

Stonásobně rozmnoží vklad ten, co tipne, že šampionát zahájí provokativní a v Rusku dříve vězněná punková skupina Pussy Riot. Velkou radost by také měli ti sázkaři, kteří věří, že ruský prezident Vladimir Putin rozšíří škálu svých sportovních úspěchů a nastoupí za domácí reprezentaci. Zde je kurz 7000:1.

Aktuální je pak kurz 8500:1, který je vypsán na to, že Mezinárodní fotbalová federace na poslední chvíli dodatečně nominuje na šampionát Severní Koreu.

Tyto kuriózní kurzy jsou mezi sázkaři stále více oblíbené, zejména pak ty mimosportovní. Vůbec nejvyhledávanější byly sázky na poslední české prezidentské volby, říká tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.

„Poslední prezidentské volby u nás byly opravdu rekordní. Vklady na ně se vyšplhaly až na 90 milionů korun. Je to záležitost, jejímž úkolem je také pobavit. Někteří lidé jsou zároveň rádi, když si mohou do své sbírky uložit i nějaký zajímavý tiket, takže si ho za deset korun vsadí jen tak. Když se vrátím k té prezidentské volbě, tak jsme přijali i tikety, že se prezidentem stane Luděk Sobota,“ popisuje Radiožurnálu Šrain.

Jak ovšem mluvčí Fortuny také doplnil, v případě světového šampionátu se netradiční sázky stále neblíží těm klasickým. Sázkařskou terminologií je poměr 1 ku 99.