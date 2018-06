Maroko - Írán 0:1. Souboj outsiderů rozhodl vlastní gól v nastavení

Úvodní utkání skupiny B na mistrovství světa v Rusku mezi Marokem a Íránem skončilo vítězstvím Íránu 1:0. O íránském triumfu rozhodla standardní situace v nastavení, po které si vstřelil vlastní gól marocký záložník Azíz Buhaddúz. Petrohrad 18:59 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránský Ramin Rezaeian zasahuje proti Mbark Boussoufovi z Maroka. | Foto: Henry Romero | Zdroj: Reuters

Maročané vstoupili do utkání aktivně a brzy si vytvořili několik zajímavých příležitostí. V té první Júnis Bilhanda hlavou přestřelil bránu, o chvíli později zase mířil nad Ajjúb El Kábí. V 18. minutě vznikl před íránskou bránou pořádný závar, po němž zakončoval Mehdi Benatia, ale obránce Bayernu Mnichov brankáře Alírez Baíranvánda nepřekonal.

Těsně před přestávkou měli velkou šanci i Íránci, kteří šli do rychlého protiútoku, jenže Sardár Azmún v samostatném úniku gólmana nepřekonal a podobně si vedl i dorážející Alízer Džahánbachš. Pak to ještě z přímého kopu z velké dálky zkusil Ehsán Hadžsáfí, ale ani on míč do marocké brány nedostal.

Jak v prvním poločase i přes absenci gólů byl k vidění celkem pohledný fotbal s šancemi na obou stranách, v tom druhém už to taková sláva nebyla. Oběma týmům vázla kombinace a do zajímavých šancí se nedostával nikdo. Až v 80. minutě mohl bezbrankové skóre změnit Hakim Zijach, který povedenou střelou k tyči nechal vyniknout brankáře Baíranvánda.

Maročané byli sice po většinu zápasu lepším týmem, radovat se ale nakonec mohl Írán. V šestiminutovém nastavení si totiž po standardní situaci vstřelil vlastní gól marocký záložník Azíz Buhaddúz a rozhodl o vítězství Íránu 1:0. Írán potvrdil bilanci z kvalifikace, kdy nedostal gól 1121 minut gól a v 18 zápasech inkasoval jen pětkrát. Maročané prohráli poprvé po deseti zápasech.

Mistrovství světa ve fotbale - základní skupina B:

Maroko - Írán 0:1 (0:0)

Branka: 90.+5 vlastní Buhaddúz. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). ŽK: Ahmadí - Šodžáí, Džahánbachš, Ansárífárd. Diváci: 62.548.

Sestavy:

Maroko: Kadžuí - N. Amrabat (76. S. Amrabat), Benatía, Saís, Hakimí - Zijach, Busúfa, Bilhanda, Ahmadí, Harít (82. Da Costa) - Kaabí (76. Buhaddúz). Trenér: Renard.

Írán: Baíranvánd - Rezajíán, Češmí, Púralígandží - Ansárífárd, Ebrahimí (79. Montazerí), Hadžsáfí, Šodžáí (67. Taremí) - Džahánbachš (84. Ghoddos), Amirí - Azmún. Trenér: Queiroz.