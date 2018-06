„Fantastický večer, fantastický šampionát v Rusku!“ Těmito slovy ukončil přímý přenos komentátor ruské televize Vladimír Stagnienko, ale pro většinu ruských fanoušků tím ten pravý večer teprve začal.

'Fantastický večer, fantastický šampionát v Rusku!' Rusové slavili vítězství nad Egyptem po celé zemi

Ve sportbary se v Moskvě, Petrohradě a dalších městech proměnila všechna restaurační zařízení s obrazovkami, včetně jindy poklidných a zcela nesportovních kaváren s publikem spíše salonního typu.

Úřednice Oksana fotbal moc nesleduje, tentokrát tomu ale nešlo uniknout. Říká, že se jí zápas hodně líbil, jsou to chlapíci a doufá, že molodcy budou pokračovat ve stejném rytmu i v dalších zápasech.

Programátor Vladimír dodává, že Egypt ani předtím Saúdská Arábie nebyly pro ruský tým příliš obtížnými soupeři. Ta nejtěžší a nejzajímavější utkání podle něj i odborných komentátorů Rusko čekají, a tam se teprve ukáže, jak je ruské mužstvo připravené. To bude skutečný fotbal, dodává Vladimír.

Přímo na petrohradském stadionu Zenit Arena sledovalo zápas téměř 65 tisíc diváků a další desetitisíce ve fanzónách ve městě na Něvě. Přes sto tisíc lidí přišlo do fanzóny na moskevských Vrabčích horách. Organizátoři museli prostřednictvím médií fanoušky vyzvat, aby se už k Lomonosovově univerzitě nevydávali, protože fanzóna je plná až k prasknutí.

Mezi radostnými Rusy se proplétalo pár tisíc smutných Poláků, jejichž tým v úterý prohrál na moskevském stadionu Spartak se Senegalem 1:2. Ke srážkám s ruskými fanoušky naštěstí nedošlo a Poláci dokonce před zápasem sborově zazpívali Kaťušu, a to tak čistě, že by se za to ani rodilí Rusové nemuseli stydět. Polákům to ale zřejmě přineslo smůlu.