Ronaldo je jediným portugalským střelcem na šampionátu, tentokrát zařídil výhru 1:0 nad Marokem

Portugalec Cristiano Ronaldo ve středečním utkání skupiny B na mistrovství světa v Rusku jediným gólem utkání rozhodl o vítězství svého týmu nad Marokem 1:0. Portugalci mají díky výhře na dosah postup do osmifinále, naopak Maročané už jsou jako první tým na turnaji bez šance. Moskva 16:04 20. června 2018

Portugalsko vstoupilo do utkání skvěle, protože šlo už ve čtvrté minutě do vedení. A nepostaral se o to nikdo jiný než střelec tří gólů z utkání proti Španělsku Cristiano Ronaldo. Třiatřicetiletý hráč Realu Madrid si naskočil na centr po rohovém kopu a nekompromisní hlavičkou překonal marockého brankáře. Tato trefa byla Ronaldova celkově 85. v portugalském dresu, čímž se z Ronalda stal nejlepší evropský reprezentační střelec.

Ronaldo mohl skórovat i o pár minut později, jeho přízemní rána ale skončila těsně vedle. Maročané ale nepůsobili nijak zakřiknutě a už ve 12. minutě mohlo být vyrovnáno, když po rohovém kopu nebezpečně hlavičkoval Mehdi Benatia. Po půlhodině hry se Maročané dožadovali odpískání pokutového kopu po zákroku na Amrabata, sudí ale zůstal v klidu.

Pár minut před přestávkou mohli ještě podruhé skórovat Portugalci, jenže Gonçalo Guedes po Ronaldově obloučku do vápna brankáře nepřekonal. Pak měli pro změnu další šanci Maročané, ale Benatia na prodloužený centr těsně nedosáhl.

V 57. minutě už bylo Maroko opravdu blízko vyrovnání, portugalský gólman Patrício ale Bilhandovu hlavičku skvěle vyrazil. O chvíli později zase z dobré pozice střílel Benatia, ale jeho pokus šel nad bevno.

Stejný hráč byl blízko vyrovnání i v 78. minutě, ale i tentokrát jeho hlavička mířila mimo. Poslední Benatia spálil v nastavení, kdy se po přímém kopu dostal k míči, jenže opět pálil nad bránu. Portugalci tak nakonec uhájili hubené vítězství a mají na dosah postup do osmifinále, naopak Maroko už je bez šance.

Mistrovství světa ve fotbale v Rusku - skupina B:



Portugalsko - Maroko 1:0 (1:0)

Branka: 4. Ronaldo. Rozhodčí: Geiger (USA) - Fletcher (Kan.), Anderson (USA) - Zwayer (video, Něm.). ŽK: Adrien Silva - Benatía. Diváci: 78 011.

Sestavy:

Portugalsko: Patrício - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva (59. Martins), W. Carvalho, Moutinho (89. Adrien Silva), Mário (70. B. Fernandes) - Guedes, Ronaldo. Trenér: Santos.

Maroko: Kadžuí - Dirár, Benatía, Da Costa, Hakimí - Ahmadí (86. Fadžr), Busúfa - S. Amrabat, Bilhanda (75. Carcela), Zijach - Butaíb (70. Kaabí). Trenér: Renard.