‚Spektakulární projekty má režim rád.‘ Ruská opozice kritizuje organizátory MS za vysoké výdaje

Běžný fotbalový fanoušek zaznamenal přívětivé chování Rusů, tolerantní přístup ruské policie a bezchybnou organizaci šampionátu.

Ruský šampionát sice sklízí chválu za skvělou organizaci, místní opozice ale kritizuje předražené stavby stadionu. V Rusku natáčel Martin Dorazín

Předsedkyně opoziční strany Jabloko Emilia Slabunovová v rozhovoru pro Radiožurnál mistrovství světa označila především za nesmírně drahou politickou reklamu.

„Takové spektakulární projekty má náš režim moc rád. Chce ukázat, jak jsme skvělí. Při stavbě všech těch objektů byly ale značně překročeny plánované výdaje,“ říká.

„Naše Centrum protikorupční politiky srovnalo ceny na stavbu stadionů v Rusku s náklady v jiných zemích a zjistilo kolosální předražení. Nejvíc v případě petrohradské Zenit Areny,“ vypočítává ruská politička.

„Na druhém místě jde o stadion v Kaliningradu. Ten stál asi 17 miliard rublů a podle našich propočtů byl předražený nejméně o osm miliard osm set milionů rublů,“ vysvětluje Slabunovová.

Kvůli novému stadionu město bez onkologie

To jsou v přepočtu téměř tři miliardy korun. Tyto peníze potom chybí například ve zdravotnictví.

„Obyvatelé Kaliningradské oblastí si mi stěžovali, že v rámci reformy zdravotnictví zavřeli onkologické centrum, což znamená, že se celá oblast ocitla bez onkologické péče. Panuje tam katastrofální nedostatek řadových onkologů,“ popisuje Slabunovová.

„Úřady občanům vysvětlily, že peníze na centrum pro léčbu rakoviny nejsou. Stadion byl předražený o stejnou částku, za kterou, za kterou by se onkologické centrum dalo postavit,“ má jasno Slabunovová.

Finanční odborníci strany Jabloko spočítali, že náklady na jedno divácké místo na stadionu v Kaliningradu dosáhly v přepočtu 160 tisíc korun.

„Místní rozpočet bude muset tento gigantický objekt dál udržovat. Mnohé země už odmítají tak obrovské stadiony stavět a peníze věnují spíš na větší množství sportovišť dostupných široké veřejnosti. Jsou to třeba hřiště nebo cyklostezky. Podporují tím masový sport,“ dává příklad ze zahraničí ruská opoziční politika.

„Měli bychom tyto prostředky vložit do sportovních škol pro děti a mládež. Z těch by vzešly talenty pro vrcholový sport a třeba naše fotbalová sborná by pak získala úplně jinou kvalitu,“ dodává předsedkyně strany Jabloko.

Podle ruské vlády se ale náklady na mistrovství světa vyplatí lidem v podobě nové infrastruktury, lepší dopravy nebo rekonstrukce pořadatelských měst. Ministerstvo pro rozvoj hospodářství si pak slibuje zvýšený zájem zahraničních investorů o podnikání v Rusku.