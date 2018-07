Petrohrad láká na bílé noci i plavby po Něvě. Teď je ale hlavní atrakcí semifinále fotbalového MS

Na petrohradské hlavní třídě na Něvském prospektu to dnem i nocí vypadá úplně stejně – po širokých chodnících chodí davy lidí. Ale není to jen kvůli probíhajícímu šampionátu, je to také díky doznívajícím bílým nocím, které sem lákají statisíce turistů z celého světa.

Teď jsou ale bílé noci říznuté poetikou fotbalového mistrovství světa. Petrohrad je jedno z hlavních pořadatelských měst. Tady se bude rozhodovat semifinále mezi Francií a Belgií.

Na každém kroku vám tady nabízejí lístečky s adresou striptýzových klubů nebo vás do nich rovnou zvou. Ale to není jediný magnet města na Něvě. Kdo odolal tomuto vábení, mohl se vydat třeba na plavbu po kanálech, řekách a říčkách Petrohradu.

„Byli jsme taky v Moskvě, ale Petrohrad se od ní hodně liší. Zdejší bílé noci jsou pro nás opravdu velkým a neobyčejným zážitkem. Přijeli jsme na šampionát FIFA a moc se nám tady v Rusku líbí, Rusové jsou velmi přátelští,“ říká během plavby paní Mandena, která se do Ruska vydala z Indie.

Paní Mandena i další Ind pan Kandunan měli před cestou do Ruska trochu obavy.

„Doslechli jsme se, že Rusové moc nemluví anglicky, ale musím vám říci, že to není pravda, mladí anglicky umějí. Snaží se nám pomáhat a radit, a to sami od sebe. Když třeba vidí, že po městě trochu bloudíme, hned nabízejí pomoc. Před cestou nám říkali, že Rusové nejsou moc přátelští a že se neusmívají. Naše zkušenost je ale jiná,“ říká Mandena.

Tou hlavní noční podívanou jsou v Petrohradě mosty, které se kolem jedné hodiny začínají jeden po druhém zvedat, aby umožnily plavbu lodí po Něvě z Finského zálivu a dál do Ladožského jezera a třeba Bílého moře.

Právě v Petrohradu, výkladní skříni Ruska, se v úterý večer rozhodne o prvním semifinalistovi fotbalového šampionátu. Ve 20 hodin začíná souboj Francie s Belgií a jeho průběh můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.