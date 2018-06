Španělé půjdou do utkání proti Portugalsku s novým trenérem. ‚Může nás to sjednotit,‘ říká kapitán Ramos

Před osmi lety se Španělé radovali z titulu mistrů světa. Na letošním šampionátu před nimi stojí těžký úkol. Předvést co nejlepší výkon i přesto, že se jim dva dny před úvodním zápasem změnil hlavní trenér. Julen Lopetegy byl totiž kvůli podepsání smlouvy s Realem Madrid odvolán. Podle kapitána Španělů Sergia Ramose se ale pro hráče vlastně nic nemění.

„Můžeme si to každý vykládat, jak chceme, ale od takových rozhodnutí jsou tu jiní lidé. My se jako hráči držíme stranou. Čím dříve to přestaneme řešit, tím lépe. Musíme se soustředit hlavně na zápasy. Teď hrajeme proti úřadujícím evropským šampionům a potřebujeme začít co nejlépe. A čím dříve přestaneme řešit tuto kauzu, tím lépe pro nás,“ říká Ramos.

Odvolaný trenér Lopetegy vedl Španělsko dva roky a neprohrál ani jeden z dvaceti zápasů. Sergio Ramos ale i po jeho překvapivém odchodu zůstává optimistou.

„Tohle je příležitost ke zlepšení. Navíc nás to může sjednotit jako tým. A ať se stane na tomhle šampionátu cokoliv, Julen bude součástí týmu. Naše ambice a cíle zůstávají stejné, jako byly před dvěma dny. Není to o jednotlivcích, ale o týmové práci,“ myslí si Ramos.

Podobný názor jako španělský kapitán má i nový trenér Fernando Hierro.

„Není čas na nářky ani na přemýšlení o tom, co se stalo. Naším jediným cílem je bojovat o vítězství na šampionátu. Hráči byli v tréninku skvělí, ale musíme být zodpovědní. Čekají nás tři velmi důležité zápasy, které chceme vyhrát, taková je naše motivace,“ říká nový španělský kouč.

Podle Sergia Ramose může celá situace španělský tým jen posílit. Navíc je Hierro podle něj dobrá volba.

„Musíme se od toho co nejrychleji oprostit. Nebyly to příjemné časy - Julen byl součástí týmu a i díky němu jsme se kvalifikovali na šampionát. Na druhou stranu není moc lidí, kteří by byli kvalifikovanější na toto místo, než je Fernando Hierro. Byl to skvělý hráč a všechny nás dobře zná. Je to prostě ideální kandidát. Naše sny a cíle zůstávají stejné a tahle výměna by nás neměla ovlivnit,“ říká Ramos.

Jestli se slova Sergia Ramose potvrdí, to zjistíme už v pátek večer, zápas Portugalska se Španělskem začíná ve 20.00 a na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.