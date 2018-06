Žádná dřina, spíš regenerace a taktika. Po náročné sezoně už hráče na šampionátu těžké tréninky nečekají

Fanoušci na otevřeném tréninku německé reprezentace viděli jen pár lehčích cvičení a pak sérii krátkých zápasů na zmenšeném hřišti. Za hodinu šli hráči ze hřiště. Trenér Joachim Löw je nechce a v této fázi sezony ani nemůže přetěžovat.

Fotbalisté, kteří teď musí předvádět špičkové výkony na mistrovství světa, nastupovali v končící sezoně v lize, evropských i domácích pohárech a za reprezentaci. Ti nejlepší zvládli kolem šedesáti soutěžních zápasů.

„Náročné to pro ně je hodně. Fyzicky, ale taky psychicky. O to víc musí dbát na individuální přípravu,“ říká kondiční trenér Lukáš Stránský, který působí v Dukle Praha.

Podobně po příletu do Ruska mluví i německý trenér Joachim Löw. „Myslím, že na soustředění v Rakousku bylo vidět, jak jsou hráči unavení. V přípravných zápasech neměli potřebnou dynamiku. Ale to se zlepší, protože tady v Rusku už jen ladíme formu a taktiku,“ řekl Löw.

Právě Němci jsou pro ostatní vzorem jak o těla hráčů pečovat. Reprezentanti mají špičkovou péči, které podřizují všechno.

Před zmíněným otevřeným tréninkem, nechali diváky víc než hodinu čekat, protože se chystali ve speciálně vybaveném stanu vedle hřiště. V něm mají přístroje na posilování, ale třeba i na regeneraci.

„Němce rád sleduju. Hrají si s měřením laktátu, odebírají krev… Jdou dál a chtějí mít hráče vyladěné,“ vysvětluje Stránský s tím, že věda dělá v posledních letech obrovské pokroky.

„Nedávno všichni říkali, že kyselina mléčná je špatná věc. Naopak dneska se tělo do laktátu snaží dostat, protože je to zdroj energie,“ říká Stránský.

Po náročné sezoně už hráče na mistrovství těžké tréninky nečekají. Už by to nemělo efekt - naopak by byli ještě unavenější a zvýšilo by se u nich riziko zranění. Trenéři teď naopak kladou důraz na regeneraci a taktiku.