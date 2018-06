Prezident Putin styk s turisty na šampionátu povolil. ‚Kontaktů s cizinci se bojím,‘ říká ale Ruska Natálie

V Rusku třetím dnem pokračuje Mistrovství světa ve fotbale. Ruské sociální sítě ale více než kopaná zajímají fanoušci a jejich sexuální chování. Předsedkyně ruského parlamentního výboru pro rodinu Tamara Pletněvová totiž varovala ruské dívky před sexuálními kontakty s fotbalovými fanoušky, kteří přijeli na do Ruska na mistrovství světa ve fotbale. Podle jejího názoru to může vést k nevhodným rasovým následkům. Od stálého zpravodaje Moskva 11:08 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident FIFA Infantino a ruský prezident Putin | Zdroj: Reuters

V roce 1986 sovětskou a světovou veřejnost šokovalo i rozesmálo vyjádření členky Komunistické strany Sovětského svazu Ljudmily Ivanovové. Ta v přestavbovém telemostu Leningrad – Boston prohlásila, že sex v Sovětském svazu neexistuje. Ljudmila kvůli neobratnému vyjádření málem přišla o členství ve straně. Po čase se pokusila svá slova vysvětlit.

„Nestihla jsem dodat, že existuje láska. Zbylá slova přehlušil smích. Doteď si myslím, že v Rusku je láska, přestože sex zaujal důležité místo v našem životě. Teď máme sex, spodní prádlo a peníze. A dřív byla láska, zmrzlina a květiny.“

Na to v začátku Mistrovství světa navázala předsedkyně parlamentního výboru pro rodinu, ženy a děti Tamara Pletňovová. Ta upozornila ruské dívky a ženy, že sexuální vztahy s cizími fotbalovými fanoušky mohou mít neblahé důsledky v podobě pohlavních nemocí nebo nechtěných dětí.

Poslankyně Pletňovová má ještě v živé paměti letní olympiádu v Moskvě v roce 1980. Po hrách závratně stoupla natalita ruských žen, ale často se rodily děti, které nevypadaly zrovna slovansky. Právě před tím chtěla paní poslankyně varovat.

‚Rusky se rozhodnou samy.‘ Za radu ženám nestýkat se s cizinci se na ruskou poslankyni snesla kritika Číst článek

A ve Státní dumě se na toto téma rozproudila živá a demokratická diskuse. Poslanec Michail Degťarjov naopak zastával teorii, že Rusko je v demografické krizi. Čím více dětí se narodí, tím lépe, řekl poslanec. Předsedkyně výboru pro rodinu Tamara Pletňovová s tím souhlasila, ovšem s výhradou. Ruské ženy by se podle neměly vrhat do vztahů s rasově příliš odlišnými muži.

Ruské sociální sítě doteď debatují o tom, jestli se paní poslankyně náhodou nedopustila trestného činu rasismu. Diskuse ukončil až mluvčí prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Pěskov, který prohlásil, že ruské ženy a dívky mají právo na intimní kontakty s kýmkoli.

Tak jsem ruských na to dívek zeptal. Natálie mi řekla, že by se intimních kontaktů s cizinci bála. Nikdy nevíte, co je ten člověk zač, odpověděla. Takže demografický boom podobný tomu po letní olympiádě v roce 1980 Rusku zdá se nehrozí.