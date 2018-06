Má zlomený nos. Přesto německý záložník Rudy doufá, že proti Jižní Koreji nastoupí

Německý fotbalista Sebastian Rudy musel odstoupit ze sobotního utkání mistrovství světa se Švédskem kvůli zlomenému nosu. Lékařům se nepovedlo ihned zastavit krvácení. Záložník Bayernu Mnichov však doufá, že se do středy stihne dát zdravotně dohromady, aby mohl nastoupit proti Koreji. Soči 13:29 24. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý záložník Sebastian Rudy se zlomeným nosem | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Ve 26. minutě sobotního duelu proskakoval švédský útočník Ola Toivonen kolem Rudyho a neúmyslně ho trefil kopačkou do obličeje. Zlomil mu tak nos.

Němečtí lékaři se snažili rychle zastavit krvácení, ale marně a po pěti minutách musel trenér Joachim Löw sáhnout ke střídání. Pro Rudyho tak premiéra na MS skončila mnohem dříve, než si představoval.

„Byla to smůla. Samozřejmě jsem chtěl hrát dál, ale pořád to krvácelo,“ litoval Rudy, který dostal šanci místo zkušeného Samiho Khediry. „Trochu jsem měl problémy s dýcháním, ale nebolelo to. Doufám, že do středy budu připraven nastoupit,“ dodal.

Zranění ho připravilo i o možnost radovat se se spoluhráči z vítězného gólu, který v páté minutě nastavení dal Toni Kroos.

„Byl jsem v šatně, protože jsem musel ležet, abych zastavil krvácení. Pak jsem ale slyšel, jak se lidé venku radují. Tak jsem rychle běžel k monitoru, abych viděl, co se stalo. Byl jsem samozřejmě hrozně šťastný, ale raději bych to slavil s klukama na hřišti,“ prohlásil Rudy.

Jeho uzdravení bude pro trenéra Löwa o to důležitější, že problémy má i v obraně. Zdravotní potíže má stoper Mats Hummels, červenou kartu dostal Jerome Boateng a nebude moci hrát. A Antonio Rüdiger nepředvedl zrovna jistý výkon. Proto bude Löw potřebovat silný střed zálohy.