Žádné velké emoce neprožívám, jen chci zvládnout čtvrtfinále, říká po postupu švédský kouč Andersson

Švédský fotbal pohltila po postupu do čtvrtfinále euforie. Trenér Janne Andersson dokonce na tiskové konferenci dostal otázku, jestli jeho tým může pomýšlet i na titul.

„Koncentrujeme se na jednu jedinou věc - na sobotní čtvrtfinále. Na nic jiného. Pokusíme se připravit co nejlíp a uvidíme, co to přinese,“ řekl Andersson.

Švédsko bylo až doteď trochu v ústraní, nikdo ho mezi favority neřadil. Na šampionát přitom postoupilo přes Itálii a v základní skupině za sebou nechalo i Německo.

„Být favoritem ještě nic neznamená. Nejdůležitější je si věřit - to z vás může udělat mnohem silnější tým. No a teď jsme ve čtvrtfinále, což je vážně skvělé,“ radoval se záložník Emil Forsberg, který osmifinálovou výhru 1:0 svým gólem zařídil.

Švédsko přitom v posledních letech zažívalo útlum. Na mistrovství světa dvakrát za sebou vůbec nepostoupilo a na evropském šampionátu skončilo třikrát už po základních skupinách. Trenéra Anderssona tak při nástupu do funkce čekalo hodně práce.

„Je skvělé, co všechno jsme za ty dva roky dokázali. Ale teď žádné velké emoce neprožívám, jen chci zvládnout čtvrtfinále,“ řekl švédský kouč Andersson.

Švédové v sobotním čtvrtfinále vyzvou Anglii.