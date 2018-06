Byla to naše poslední šance. A Kroos to udělal parádně, řekl o zápase proti Švédsku Němec Reus

Němečtí komentátoři na tribuně stadionu v Soči emotivně líčili, jak Toni Kroos v páté minutě nastavení zařídil pro Německo vítězství 2:1.

„Byla to naše poslední šance. A Toni Kroos to udělal parádně, když střelu zakroutil takhle do růžku brány. Pak už to byla extáze. Myslím, že jsme si vyhrát zasloužili,“ Popisoval záložník Marco Reus klíčový moment zápasu.

Německo prohrálo úvodní zápas s Mexikem a po prvním poločase prohrávalo i teď se Švédskem. Kdyby takový výsledek vydržel až do konce, úřadující mistr by přišel o naději na postup.

Obhájce ale výsledek po přestávce otočil, i když závěrečné minuty dohrával bez vyloučeného Jeromeho Boatenga.

A dramatické chvíle to byly i pro trenéra Joachima Löwa. „Závěr byl strhující, plný emocí, jako na horské dráze. Poslední minuty byly vážně drama, ale takové zápasy fotbal někdy nabízí. Takové chvíle fanoušky baví,“ citoval Löwa Radiožurnál.

Německo ještě osmifinále jisté nemá. Ve středu proti Jižní Koreji bude potřebovat vyhrát, ale za určitých okolností mu může stačit i porážka. To za předpokladu, že Švédsko zůstane proti Mexiku také bez bodu.