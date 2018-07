Záskok, který dovedl Anglii až do semifinále. ‚Dokázali jsme si, že to jde,‘ říká trenér Southgate

Anglický sen o druhém titulu fotbalových mistrů světa nevyjde. Národní tým totiž prohrál v semifinále, a nezopakuje - už dost starý - triumf z roku 1966. I tak ale dokázal trenér Gareth Southgate s reprezentací až možná nečekané věci a šampionát v Rusku je pro Anglii úspěšný. Moskva 17:25 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný anglický trenér Gareth Southgate po prohraném semifinále mistrovství světa. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

„Teď cítíme zklamání z porážky. Ale copak jsme vůbec očekávali, že budeme v téhle pozici? Když se na to podíváme realisticky - myslím, že nikdo z nás," říkal po zápase Southgate.

Gareth Southgate nastoupil k anglické reprezentaci před necelými dvěma lety jako záskok, který se ale ukázal jako nesmírně dobrá volba. Dostal důvěru, postupně si budoval tým, vsadil většinou na mladé hráče, a na mistrovství světa svým způsobem s mužstvem překvapil.

„Jsem nesmírně hrdý na skupinu hráčů, kteří opravdu vyspěli. A reakce fanoušků na konci jim v první řadě ukázala, že zážitek s Anglií může být pozitivní. Že je země velmi hrdá na to, co předvedli a na způsob, jakým hráli. A bude čas si z toho vzít hodně přínosného," řekl Southgate.

Bývalý anglický reprezentant a teď trenér národního týmu působí navenek velmi otevřeně, povedlo se mu vytvořit přátelské prostředí ve vztahu k novinářům a fanouškům. A anglické příznivce si získal.

„Nemůžete zaručit, že se taková příležitost bude opakovat. Ale my chceme být tým, který bude postupovat do čtvrtfinále, semifinále nebo finále dlouhodobě. A dokázali jsme si, že to jde. Dokázali jsme to sobě, naší zemi. Teď máme nové měřítko, novou úroveň očekávání," vidí velkou výzvu pro budoucnost Gareth Southgate.

Anglie teď může a chce zakončit povedený šampionát v Rusku s medailí - i když vytoužené zlato a trofej pro mistry světa už z toho nebude. V sobotu nastoupí v boji o třetí místo proti Belgii. Toto utkání i nedělní finále budete moct na iROZHLAS.cz sledovat online.

Southgate comes out to conduct the fans! pic.twitter.com/DmNTLSMCaH — Andy Lines (@andylines) 3 July 2018