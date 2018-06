Čeští fotbalisté v roli diváků. ‚Chci si to spíš užít a vidět góly,‘ říká Filip Novák

Ve čtvrtek začalo v Rusku mistrovství světa ve fotbale - událost, která má po celé zeměkouli obrovskou sledovanost. Titul obhajují Němci, mezi favority by měly patřit i další velké týmy - Brazílie, Francie nebo Argentina. A možná opět někdo překvapí. Čeští reprezentanti ale budou znovu jen mezi fanoušky. Praha 12:11 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová reprezentace na China cupu | Foto: Štěpán Černý | Zdroj: FAČR

Celkově statisíce fanoušků na stadionech a další miliony u rádií, televizí nebo psaných onlinů budou sledovat měsíc jednu z největších sportovních akcí - fotbalové mistrovství světa.

Čeští fotbalisté budou mistrovství světa sledovat jako diváci. Komu budou fandit si poslechněte v reportáži Mirko Vasiće.

A protože národní tým v kvalifikaci neuspěl, budou mezi nimi i čeští reprezentanti. „Kdybych byl na mistrovství, tak samozřejmě sleduju hráče, jak a kde se pohybují praví obránci a záložníci. Ale jelikož tam nejsme, tak spíš budu sledovat hru celkově. Chci si to spíš užít a chci vidět góly a chci z toho mít radost,“ změní se na fanouška třeba obránce Trabzonsporu Filip Novák.

Hráči často nemají oblíbený tým, na který by se zaměřili. „Vzhledem k tomu, že jsem Čech a nejedná se o Ligu mistrů, tak nějaký oblíbený tým nemám. Samozřejmě kouknu se na to, člověk si ten fotbal užije bez stresu,“ může si i gólman Werderu Brémy Jiří Pavlenka občas v klidu sednout do sedačky a koukat na mistrovství světa. I když by určitě radši sám zažil stres z podobných zápasů mezi elitou.

Fandit může některým svým spoluhráčům z klubu, a tak to má víc českých reprezentantů. Nebo sledovat největší hvězdy světového fotbalu. „Samozřejmě Messi, Ronaldo, doufám, že se uzdraví Salah. Ale budu se snažit dívat se na anglickou repre nejvíc, co můžu, protože tam hráče znám, prakticky tam bydlím a hraju tu ligu, nebo o ligu níž, takže k tomu mám blízko,“ přiznává pro Radiožurnál obránce Tomáš Kalas, který působí v Anglii a minulou sezónu odehrál za Fulham.

Někteří členové národního týmu ale mají i konkrétní důvod, proč sledovat mistrovství světa. „Spíš fandím hráčům. Letos asi Messimu, protože trofeje s reprezentací mu chybí. Přál bych si, aby to dokázal, aby to mistrovství světa vyhrál a vlastně už byl nesmrtelný,“ říká gólman Basileje Tomáš Vaclík. Kdo nakonec mistrovství světa vyhraje, bude jasné po moskevském finále 15. července.