Íráncům neuznal videorozhodčí branku, přesto video pomůže podle jejich trenéra důvěryhodnosti fotbalu

Íránští fotbalisté i fanoušci byli půl hodiny před koncem zápasu v euforii. Netrvalo to ovšem moc dlouho, jen pár desítek sekund. Pak se totiž hlavnímu sudímu ozval do sluchátek videorozhodčí, aby gól kvůli ofsajdu odvolal.

„Možná jsme kvůli videu přišli o bod, ale stejně si myslím, že tohle měl fotbal zavést už před deseti lety. Je to dobrá věc pro důvěryhodnost našeho sportu,“ pokrčil rameny trenér Carlos Queiroz, který na tiskové konferenci zvládal plynule přecházet z angličtiny do španělštiny.

Podobně klidný ovšem nezůstal jeden z členů íránského realizačního týmu. Z přívalu pozitivních i negativních emocí se mu udělalo špatně a musel do nemocnice.

Queiroz nesdělil podrobnosti, ale na dálku svému kolegovi popřál brzké zotavení. Írán měl i další šance na vyrovnání a jeho výkon musel ocenil i trenér španělského týmu Fernando Hierro.

„Můžu říct jen to, že máme tři body. Byl to těžký zápas a musím ocenit, kolik práce trenér Queiroz s Íránem udělal,“ chválil svého kolegu od íránské reprezentace Hierro.

Navzdory porážce může Írán pořád ještě do osmifinále postoupit, což by vzhledem ke konkurenci ve skupině byla senzace. V posledním kole by ovšem musel uspět proti Portugalsku.

„Postup do vyřazovací fáze je naším sen. Ano, bude to těžké, ale budeme bojovat,“ slíbil trenér íránské reprezentace Queiroz. Klíčový zápas proti Portugalsku je na programu v pondělí.