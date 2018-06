Proč to video vůbec zaváděli? ptají se Srbové. Rozhodčí jim už podruhé neodpískali penaltu

Vedení srbské fotbalové asociace nemůže po pátečním druhém utkání reprezentace na světovém šampionátu proti Švýcarsku přijít na jméno rozhodčímu Felixi Brychovi a asistentům u videa. Zkušený německý sudí v polovině druhé půle místo nařízení penalty za dvojnásobný zákrok obránců na Aleksandara Mitroviče odpískal hráči útočný faul a jeho celek nakonec gólem v poslední minutě prohrál 1:2. Video Kaliningrad 9:45 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Možná se dá pochopit, že to rozhodčí neviděl, ale to od toho jsme snad zavedli videorozhodčího. Co tam ti chlapi dělají?“ uvedl naštvaně viceprezident srbské asociace Savo Miloševič po zápase Srbsko - Švýcarsko.

Mitrovič se v 66. minutě (ve videu v čase 3:38) dostal do sevření mezi obránce Stephana Lichtsteinera a Fabian Schära, kteří ho viditelně drželi a stáhli k zemi. Brych však k údivu srbského útočníka posoudil situaci jako jeho faul a nešel se ani následně na situaci podívat na video.

Srbové se cítili poškozeni už proti Kostarice. „To je už druhá situace, která byla na světovém šampionátu proti nám. Pak tedy nechápu, proč bylo video vůbec zavedeno. Je to skandální. Dvě rozhodnutí ve dvou zápasech, to je prostě moc. Vždyť je to mistrovství světa,“ dodal bývalý reprezentant Miloševič.

Srbský trenér Mladen Krstajič nechtěl rozhodčího na tiskové konferenci rozebírat. „Jestli to byla penalta, nebo ne, to není na mně, abych hodnotil,“ řekl Krstajič, jehož tým se propadl na třetí místo skupiny E a v závěrečném zápase bude k případnému postupu s největší pravděpodobností potřebovat výhru nad favorizovanou Brazílií.

Srbové nejsou na šampionátu prvním týmem, který se pozastavil nad tím, že sporné situace nebyly přezkoumávány na videu. Na nevyužití nové technologie si stěžovali Brazilci rovněž po souboji se Švýcarskem, Angličané po duelu s Tuniskem či Egypťané po zápase s domácím Ruskem.

Nejednotnost rozhodčích při posuzování jednotlivých verdiktů vyvolala kritiku i u řady expertů, FIFA ale před pár dny v prohlášení uvedla, že je se sudími i s videem nadmíru spokojena.