Zahajovací ceremoniál i drtivé vítězství. Ruští fanoušci jsou po startu mistrovství světa v euforii

Zatímco ruský záložník Denis Čeryšev na tiskové konferenci odpovídal na otázku, trenér Stanislav Čerčesov se zvedl a poodešel stranou - to aby přijal blahopřání od prezidenta Vladimira Putina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rusko je po prvním dni mistrovství světa v euforii. Více si poslechněte v reportáži Petra Šedivého.

„Někdy fanouškům přinášíte radost, jindy zase trochu méně. My jsme každopádně pyšní na to, co jsme dokázali. Je mi ctí pracovat s takovými hráči, které mám v týmu,“ popisoval následně kouč, který před šampionátem musel snášet kritiku kvůli špatným výkonům.

Ve čtvrtek v Moskvě však nálada ruských fanoušků neustále stoupala. Nejdřív je při oficiálním zahájení dostal do varu zpěvák Robbie Williams. Potom je při proslovu nabudil prezident Vladimir Putin.

Hymnu pak zpíval skoro celý stadion. A během samotného zápasu fanoušci postupně tleskali pěti gólům v síti Saúdské Arábie.

Dvěma brankami se blýskl Denis Čeryšev, který se přitom dostal na hřiště až místo zraněného Alana Dzagojeva. „Jsem rád za celý tým, že se nám to takhle povedlo. U téhle výhry ale určitě nechceme skončit. Jdeme dál,“ citoval Radiožurnál Čeryševa.

Rusko má za sebou utkání proti papírově nejslabšímu soupeři. V dalších zápasech skupiny A se utká ještě s Egyptem a Uruguayí.