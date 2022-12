‚Máme to v genech, žádný zápas není prohraný.‘ Chorvaté znovu prožívají pohádkové mistrovství světa

Novodobá historie samostatného Chorvatska trvá přibližně 30 let - od rozpadu Jugoslávie a tvrdých bojů za nezávislost. A ve sportu toho od 90. let 20. století dokázali reprezentanti této země hodně - třeba ve fotbale. Aktuálně se Chorvati chystají na úterní semifinále mistrovství světa s Argentinou. A v Kataru mají na co navazovat. Praha 14:16 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvaté slaví postup do semifinále mistrovství světa | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Tým kolem hvězd Roberta Prosinečkiho, Zvonimira Bobana a Davora Šukera dotáhl v roce 1998 Chorvatsko hned při jeho premiérové účast na mistrovství světa ke třetímu místu. Fanoušci oslavovali fotbalisty jako hrdiny, v Záhřebu vítaly reprezentaci tisíce lidí.

Chorvatská fotbalová reprezentace se pak až na dvě výjimky pravidelně dostávala na velké akce, a v zemi stále kluby vychovávaly elitní hráče. Na další výjimečný úspěch si ale Chorvatsko muselo počkat až do minulého mistrovství světa, kdy druhým místem překonalo i slavný šampionát 1998.

Hvězdou turnaje byl Luka Modrić, který má i teď v Kataru – v 37 letech – výbornou formu. A Chorvatsko znovu zvládá klíčové zápasy vyřazovací fáze, podobně jako v roce 2018 se probíjí pavoukem přes penalty.

„Nevím. Podle mě nás žene, že jsme malá země a máme veliké srdce. Tohle nám dodává od první do poslední minuty sílu, žádný zápas není prohraný, hrajeme jeden za druhého,“ myslí si obránce Josip Juranović, který zažívá i osobně povedenou premiéru na světových šampionátech.

Silné geny

A do semifinále pomohl Chorvatsku taky další debutant na mistrovství Bruno Petković.

„V mnoha zápasech, v mnoha soutěžích, jsme jako reprezentace – stejně jako národ – ukázali, že se nikdy nevzdáme. Máme gen, který možná pochází od starších. My mladší si možná ani neuvědomujeme, jaká byla devadesátá léta, kolik toho museli udělat, abychom měli naši zemi,“ říká útočník Bruno Petković.

„A tenhle gen se určitě přenesl i na nové generace. Víme, co znamená bojovat za svůj stát, co znamená nevzdat se. Myslím, že tohle je něco, co nás v těžkých chvílích pohánělo, abychom si udrželi psychickou vyrovnanost,“ pokračuje Petković, který vyrovnal gólem ze závěru prodloužení čtvrtfinále s Brazílií, a Chorvatsko pak zvládlo penalty.

Teď na něj čeká další velká zkouška – Argentina s Lionelem Messim.