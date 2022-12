Souboj na hřišti i v ochozech. Chorvati si proti Argentině věří, spoléhají na výškovou převahu hráčů

Fotbalisté Chorvatska budou v úterý usilovat o druhý postup do finále mistrovství světa v řadě. Soupeřem jim bude od 20 hodin Argentina, která nejenže je papírovým favoritem na hřišti, ale má také mnohem větší fanouškovskou základnu v Kataru. I tak jsou ale Chorvati odhodlaní. Dauhá 12:08 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatští fanoušci v zápase s Brazílií | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

„My máme Luku Modriće, to je dirigent, kterého zná celý svět a šéfuje pořádnému orchestru. Ničeho se nebojíme. Bude to 1:1 a postoupíme na penalty, uvidíte,“ mluvil odhodlaně chorvatský fanoušek Darko, který trefně zmínil dvě největší zbraně balkánského týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Chorvatské fanoušky před semifinálovým zápasem s Argentinou

Co je pro Argentince Lionel Messi, je pro Chorvaty Luka Modrić. 37letý kapitán je nejen nositelem obrovské kvality, ale jde příkladem i co se týče píle a odhodlání. A právě tyhle dvě věci jsou hlavními pilíři v chorvatské hře, jak na tiskové konferenci zmínil záložník Mario Pašalić.

„Bude to určitě těžké, Argentinci umí taky hrát agresivně. Ale my ukázali, jak obrovsky silní jsme, a hlavně jací jsme bojovníci. Vyřadili jsme největšího favorita na titul a to nám dodalo ještě větší sebevědomí. Už se nemůžeme dočkat, v hlavách máme jen ten zápas,“ řekl Pašalić.

Chorvatský tábor tady v Kataru po vyřazení Brazílie neuvěřitelně ožil. Na rozdíl od toho argentinského je z něj cítit obrovská národní hrdost a víra v tým jako celek. Jihoameričani, přestože jsou ve výrazné početní výhodě, spoléhají převážně na Lionela Messiho a v tom vidí chorvatští fanoušci slabinu.

1994: Croatia 0-0 Argentina (Friendly)

1998: Argentina 1-0 Croatia (World Cup)

2006: Croatia 3-2 Argentina (Friendly)

2014: Argentina 2-1 Croatia (Friendly)

2018: Argentina 0-3 Croatia (World Cup)



They meet again ⚔️ pic.twitter.com/0O5Sb17rc3 — B/R Football (@brfootball) December 12, 2022

„Srdce mi buší už teď, ale strach nemám. My jsme Chorvatsko a oni jsou jen Messi. Tým je víc než jednotlivec. Modrić Messiho ubrání, Petković dá gól a my půjdeme slavit na pláž postup. Tak to prostě bude, “ předpovídal chorvatský fanoušek Zoran průběh semifinále mistrovství světa.

Do něj půjdou Chorvati nabuzení nejen výhrou ve čtvrtfinále nad Brazilci. V hlavách obou soupeřů určitě zůstalo ještě chorvatské vítězství 3:0 v posledním vzájemném zápase před čtyřmi roky na mistrovství světa v Rusku.