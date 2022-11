1970: Kam zmizel diamantový šperk? Kolumbijci zatkli těsně před šampionátem anglického kapitána

Vysoký blonďák, stoický gentleman, skvělý obránce a kapitán anglické fotbalové reprezentace. Takový byl Bobby Moore. Ke zděšení celého Albionu ho pár dní před mistrovstvím světa v roce 1970 zatkli v Bogotě kolumbijští policisté a soud ho poslal do vazby. Moore byl obviněn, že ukradl diamantový náramek. Britská diplomacie v čele s premiérem Wilsonem vyhlásila stupeň nejvyšší pohotovosti. Dodnes není jasné, co se tenkrát vlastně stalo. Praha 18:46 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoluhráči přivítali Bobbyho Moorea (třetí zprava) po jeho příletu do Mexika tři dny před startem mistrovství světa 1970 | Zdroj: AP

„Ten den se stalo něco divného,“ vzpomínal pro Guardian Hernando Rojas, který v bogotském hotelu Tequendama po desítky let leštil hostům, mezi které patřili například Pelé, Fidel Castro nebo Neil Armstrong, boty.

Bobbyho Moorea, kapitána anglické fotbalové reprezentace, která měla obhajovat na mistrovství světa v Mexiku zlaté medaile, si Rojas pamatoval velmi dobře: „Obr. Nejelegantnější muž, kterého jsem viděl.“

Bylo 18. května 1970, do prvního zápasu Anglie proti Rumunsku chybělo patnáct dní. Anglický výběr přicestoval do Kolumbie, aby v Bogotě sehrál přípravné utkání.

Zatímco hráči čekali na klíče od pokojů, řadu z nich zaujalo klenotnictví v hotelové lobby. Smaragdový prsten padl do oka Bobbymu Charltonovi, který vybíral dárek pro manželku. Do obchodu, kde byla už jen prodavačka Clara Padillaová, s ním zavítal i Moore. Angličtí fotbalisté po prohlídce obchod opustili.

První díl kriminálního dramatu právě začínal. Po chvíli totiž prodavačka vyšla z klenotnictví a začala cosi hledat, což přilákalo pozornost v hotelové hale. V nastalém zmatku se zjevil majitel krámku a Padillaová ukázala na Moorea. Podle ní ukradl osmnáctikarátový náramek s dvanácti diamanty a dvanácti smaragdy. „Angličané moc nerozuměli, co se děje. Byli zmatení a trochu nervózní,“ všiml si Rojas.

Přítel královny a kleptoman?

Přítomný policista vyslechl Moorea i Charltona, a pak je nechal ubytovat v hotelu. Angličané nazítří porazili Kolumbii 4:0, den po zápase ale musel Moore policistům ukázat pěst, aby se přišlo na to, že ji nemohl protáhnout otvorem do skříňky, kde měl být náramek. Anglický tým odletěl k dalšímu přátelskému utkání do Ekvádoru, britští žurnalisté o incidentu s ohledem na dohodu s týmem ani neinformovali.

Kriminální drama vstoupilo do druhého dějství: Angličané totiž při cestě na šampionát do Mexika přestupovali znovu v Bogotě. Na tamním letišti už ale na Moorea čekali policisté v civilu a zatkli ho. Objevil se totiž nový svědek, šestadvacetiletý Alvaro Suarez, který tvrdil, že viděl Moorea, jak si strká náramek do kapsy.

Zajímavosti MS v Mexiku Šlo o první mistrovství světa ve fotbale, které se nekonalo v Evropě nebo Jižní Americe.

Brazilci dali dohromady tým, o kterém se říká, že byl nejlepší v historii: Carlos Alberto, Pelé, Clodoaldo, Gérson, Jairzinho, Rivellino, Tostão... To jsou jména, která se zapsala do fotbalových dějin. Brazílie vyhrála všechna utkání v kvalifikaci i všechna na šampionátu, stala se potřetí mistrem světa a natrvalo získala trofej Julese Rimeta.

Československu se turnaj nevydařil, prohrálo ve skupině s Brazílií (1:4), Rumunskem (1:2) i Anglií (0:1). Skončilo tak bez bodu a v konečném pořadí šampionátu obsadilo předposlední místo, horší byli jen borci ze Salvadoru.

Všichni čtyři semifinalisté už byli světovými šampiony. Zatímco Brazílie si poradila s Uruguayí 3:1, druhé semifinále mezi Německem a Itálií skončilo 1:1 a prodlužovalo se. Duel, o kterém se mluvilo jako o jednom z nejlepších zápasů historie, přinesl v nastaveném čase dalších pět branek a italskou radost po vítězství 4:3.

Televizní vysílání poprvé využilo satelitního spojení a přilákalo nejvyšší počet diváků. Některá utkání se vysílala barevně.

„Možná je nejlepší fotbalista na světě, úctyhodný a přítel královny. Ale to neznamená, že nemůže být kleptoman,“ vykřikoval majitel klenotnictví Danilo Rojas (shoda jmen s leštičem bot je náhodná).

Mistra světa a jednoho z nejslavnějších fotbalistů poslal kolumbijský soud do vazby, což vyděsilo šéfa kolumbijského fotbalového svazu Alfonso Seniora, jelikož bogotské věznice měly velmi divokou pověst. U úřadů vyjednal, že Moore bude pod dohledem policie u něj doma v „domácím vězení“. Zbytek anglického týmu odletěl do Mexika.

Žádné kapsy

Zatčení vyvolalo v Británii šok. Premiér Harold Wilson nařídil diplomatům, aby udělali vše, co bude v jejich možnostech. Na Mooreovu stranu se přiklonil i kolumbijský tisk, který psal o velké ostudě. Anglický kapitán mezitím chodil běhat, dokonce se účastnil oslavy narozenin jednoho ze strážců, při níž bylo „vypito vše, co bylo v domě“.

Třetí dějství detektivky vyplnila rekonstrukce. Vyšlo při ní najevo, že oblek, který měl Moore v době údajného zmizení náramku na sobě, neměl kapsy. A že svědek Suarez přijal od majitele klenotnictví finanční obnos. Soud Moorea osvobodil a ten tři dny před startem šampionátu dorazil do Mexika, kde byl vítán jako hrdina.

„Je to za mnou. Musím na to zapomenout,“ říkal v letadle anglický kapitán, který nastoupil ve všech zápasech na mistrovství, skvělý výkon podal zejména při prohře 1:0 s Brazílií. Anglie ale titul neobhájila, vypadla ve čtvrtfinále se západními Němci.

Náramek se dodnes nenašel, pokud nějaký opravdu kdy existoval. Podle široce přijímané teorie šlo o podvodnou snahu, jak vylákat z Angličanů peníze. Jiní jsou přesvědčeni, že šlo o to vyřadit Moorea ze šampionátu.

Video zachycuje Bobbyho Moorea během cesty a po příletu do dějiště mistrovství světa.