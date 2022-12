Messi chce pro Argentinu první titul po 36 letech, Francie zase sahá po historické obhajobě

Fotbalový útočník Lionel Messi se v neděli odpoledne pokusí vyrovnat legendárního Diega Maradonu. Ten totiž před 36 lety dovedl Argentinu k zatím poslednímu titulu na mistrovství světa. V Kataru čeká Argentince utkání o zlato s úřadujícími šampiony z Francie, kteří chtějí obhájit triumf z roku 2018. Takový kousek se povedl naposledy Brazílii v roce 1962. Lusail (Katar) 12:31 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi | Zdroj: Reuters

Argentina s Francií se naposledy potkaly před čtyřmi roky v osmifinále v Rusku. Francouzi tehdy postoupili po divoké přestřelce, kterou nakonec vyhráli 4:3.

V neděli odpoledne v Kataru bude opět klíčovým hráčem, stejně jako na celém šampionátu, argentinský kapitán Lionel Messi, který je zatím s pěti brankami a třemi asistencemi nejproduktivnějším hráčem turnaje. Kvalit Lionela Messiho si je vědomý i francouzský trenér Didier Deschamps.

„Co se týče Messiho, je úžasný od začátku turnaje. Před čtyřmi roky to bylo jiné – hrál jako jediný střední útočník. Teď má po boku Álvareze, to mu dává více volnosti. Navíc je jedním z nejlepších na světě. Náš ‚anti Messi‘ plán je tak jasný – snažit se jeho vliv na hru co nejvíc utlumit. Stejně jako to bude dělat Argentina s několika našimi hráči,“ říká Deschamps.

Argentinci jsou podle bookmakerů mírným favoritem na titul. Jeho obhájci z Francie ale nebudou lehkým soupeřem, v útoku mají historicky nejlepšího reprezentačního střelce Oliviera Girouda a taky rychlonohého Kyliana Mbappeho, který dal v Kataru už taky pět gólů.

„Francie je neskutečně silná a Mbappé je důležitou součástí týmu. My se ale musíme soustředit na sebe a na naši práci. A pak to bude krásné finále,“ říká argentinský obránce Nahuel Molina.

Jestli ve finále titul mistrů světa obhájí Francouzi, nebo zlato vybojují po 36 letech Argentinci, se dozvíte od 16.00 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a v onlinu přenosu na iROZHLAS.cz.