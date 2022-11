Mistrovství v Kataru ve stínu kontroverzí: úmrtí dělníků, diskriminační zákony i údajné uplácení

„Bude to zřejmě nejlepší turnaj v historii,“ představil mistrovství světa v Kataru fanouškům prezident FIFA Gianni Infantino. Tento názor ale nesdílí všichni, mnozí fanoušci dokonce budou letošní fotbalový svátek bojkotovat. Důvodů je mnoho - porušování lidských práv v zemi, obvinění z uplácení či silná anti-LGBT rétorika asijské země. I proto čeká fotbalový svět zřejmě nejkontroverznější turnaj posledních desetiletí. Dauhá (Katar) 7:00 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lusail Iconic Stadium, který bude hostit finále mistrovství světa | Foto: Suhaib Salem | Zdroj: Reuters

Zvláštní pachuť v ústech fotbalových fanoušků i širší veřejnosti se v souvislosti s umístěním fotbalového mistrovství světa do Kataru táhla už od jeho oznámení v roce 2010.

První obavy se týkaly především toho, že zvolená země nemá žádnou pořádnou fotbalovou historii a kulturu. To reflektuje fakt, že město Lusail, které bylo vybráno jako dějiště finále šampionátu, v té době ještě ani neexistovalo. Katar dokončil většinovou výstavbu plánovaného projektu až v roce 2019.

Další obavou bylo, že je země na jihozápadě Perského zálivu fanouškovsky hůře dostupná a převládají v ní zničující vedra.

Vzhledem k poslednímu bodu se následně rozhodlo o historickém zimním termínu. V prosinci by totiž mělo být v Kataru „pouhých“ 35 °C.

Toto rozhodnutí hráčům prakticky rozdělí klubovou sezonu na dvě poloviny a přinese jim bezprecedentní změnu zátěže v náročném programu, který už tak v posledních letech ovlivnila pandemie koronaviru.

Další kontroverze se začaly postupem let nabalovat. Šampionát se dostal do hledáčku amerických žalobců, podle kterých Katar při výběru pořadatelské země uplácel funkcionáře FIFA. Obě strany obvinění z korupce dodnes odmítají a neobjevily se jasné důkazy, které by ji potvrdily.

Výstavba stadionů

V roce 2010 ještě v Kataru stál pouze jeden z osmi stadionů, na kterých se bude v příštích týdnech hrát. Proto začala urychlená stavba nových moderních stánků, které pojmou desetitisíce fotbalových fanoušků. Celkové náklady za turnaj se vyšplhaly na 200 miliard dolarů, což dělá z mistrovství světa v Kataru nejdražší turnaj historie.

Šibeniční termíny, obrovské množství práce, vedra a špatné pracovní podmínky si ale vybraly tu největší daň - podle analýzy deníku The Guardian zemřelo při výstavbě stadionů na 6500 zahraničních dělníků, které si země jako levnou pracovní sílu najmula.

„Fotbal podporuje změnu.“ Dánští fotbalisté jako jedni z mnoha upozornili na lidská práva v Kataru nápisy na dresech | Zdroj: Profimedia

I to Katar a FIFA vehementně odmítají. Prezident federace Gianni Infantino dokonce řekl, že podle jeho informací zemřeli jen tři dělníci.

„FIFA není světovou policií a není zodpovědná za všechno, co se na světě děje,“ řekl Infantino, který dlouhodobě poukazuje na zlepšení situace v Kataru v otázce lidských práv. „Tyto kontroverze bohužel překryly pozitivní změny, které během příprav na šampionát proběhly.“

Zacházení s LGBT komunitou

V neposlední řadě fanoušky znervózňují omezování práv žen a tvrdé anti-LGBT zákony, které v muslimské zemi platí. Homosexualita je v Kataru trestná, což kritizují i fotbalisté, kteří se mistrovství světa budou účastnit. Australští hráči například natočili video, ve kterém zemi vyzývají, aby udělala v tomto ohledu zásadní právní změny.

Šok v posledních dnech vyvolala například výpověď homosexuálního muže z Filipín, který webu inews řekl, že byl v Kataru vylákán přes seznamovací aplikaci na hotelový pokoj, kde měl být tamními úředníky přepaden, zmlácen a znásilněn. Následně byl podle svých slov ze země deportován.

„Tyto zákony budou před začátkem šampionátu pozastaveny, takže věci, na které odkazujete, budou legální,“ snažil se uklidnit novináře šéf anglické fotbalové asociace Mark Bullingham při odpovědi na otázku, zda se návštěvníci Kataru nemusí bát zatčení kvůli držení za ruce či mávání duhovou vlajkou. „Katarských úřadů jsme se na tyto otázky posledního půl roku soustavně ptali.“

Jasná hranice toho, jak se návštěvníci země mohou chovat, ale není. Katar přes všechna jednání a ujišťování ostatních zemí nadále důrazně naléhá na fanoušky, aby respektovali místní kulturu, do které například veřejné projevy náklonnosti nepatří.

Všechny tyto kauzy by měli mít fanoušci na paměti, až uvidí v příštích týdnech v Kataru nějakou formu protestu, ať už na tribunách či na hřišti. Mistrovství světa totiž sice bude jako pokaždé především oslavou fotbalu, jeho umístění z něj ale rozhodně dělá jednu z nejkontroverznějších sportovních akcí historie.