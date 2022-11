1962: ‚Takový levý hák fotbalový svět ještě neviděl.‘ Bitva o Santiago jako vrchol hanebnosti

Fotbal nahradil válku v čase míru. V průběhu času získala řada agresivních zápasů nálepku bitvy o město, kde se hrálo. Mistrovství světa v Chile v roce 1962, kde zazářil československý výběr, bylo takových zápasů plné. Jeden duel ale předčil všechny a už během šampionátu se mu říkalo Bitva o Santiago. To, co na hřišti předvedli Chilané a Italové, nemělo obdoby. „Nejhloupější fotbalový zápas historie,“ shrnul dojmy moderátor BBC. Praha 19:48 20. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Itala Ferriniho vyprovází ze hřiště policisté | Zdroj: AP

Čtyřikrát museli na hrací plochu policisté, aby zjednali dodržování pravidel. Fotbalisté se nakopávali, bili pěstmi, plivali se sebe.

Skandály světových šampionátů Bez kontroverze není fotbalového mistrovství. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu všechny proběhlé světové fotbalové šampionáty přes události, které mnohdy zastínily klíčové branky i celková vítězství. Další díly najdete ZDE.

Když obrázky z utkání Chile - Itálie na mistrovství světa v roce 1962 doputovaly do Evropy, ohlásil je moderátor BBC David Coleman legendárním vstupem: „Zápas, který uvidíte, je ukázkou hlouposti, nechutnosti a hanebnosti fotbalu. Týmy se střetly poprvé a doufejme, že i naposledy. Pokud má světový šampionát přežít, musí se s tím něco udělat.“

Utkání, v němž ani jeden tým nemohl prohrát, pokud chtěl postoupit ze skupiny, doprovázelo značné napětí. O to se postarali italští novináři Antonio Ghirelli a Corrado Pizzinelli, kteří v reportážích popsali hlavní chilské město Santiago jako „odpadní stoku“.

„Telefony nefungují, taxíky jsou stejně vzácné jako věrní manželé a obyvatelstvo je náchylné k podvýživě, negramotnosti, alkoholismu a chudobě. Celé čtvrti jsou plné prostitutek. Tato země a její lidé jsou hrdě nešťastní a zaostalí,“ psaly La Nazione a Corriere della Sera.

Chilský tisk rozzuřeně pálil zpět, psal o Italech jako o fašistech, mafiánech, sexuálních zvrhlících a uživatelích drog (jelikož někteří hráči Interu Milán byli zapleteni do dopingu). Zmínění italští novináři raději uprchli ze země ještě před zápasem.

Šampionát v Chile, které dva roky před začátkem turnaje postihlo extrémně silné zemětřesení, provázelo násilí na trávnících hned o začátku. „Mistrovství sklouzává do krvavé lázně. Reporty ze zápasů jsou jako zprávy z fronty,“ popisoval Daily Express.

Vrchol agrese přišel při zápase domácích proti Itálii. První faul pískl anglický sudí Ken Aston po dvanácti vteřinách. Chilané podle svědků na Italy plivali a provokovali je. Prvním vyloučeným se stal Ital Ferrini, který ale odmítl opustit hřiště. A tak museli poprvé na trávník policisté, aby hráče vykázali.

S boxerským ringem si duel popletl Chilan Sanchéz. Poté, co ho italský obránce David brutálně nakopl, vyskočil a uštědřil mu levý hák na bradu, že Ital padl bezvládně nazad. „Takový levý hák fotbalový svět ještě neviděl,“ zněl komentář BBC.

Zajímavosti MS v Chile Podruhé se do finále probojovalo Československo. Tým kolem Josefa Masopusta si proklestil cestu ze skupiny po remíze s Brazílií na úkor Španělska a Mexika. Ve čtvrtfinále si poradil se silným Maďarskem a v semifinále zdolal Jugoslávii 3:1. Stejným poměrem ale padl v boji o zlato s Brazílií.

Brazílie jako druhý tým po Itálii dokázala obhájit světový titul, přestože její hlavní eso Pelé kvůli zranění neodehrálo všechna utkání.

Rozhodčí Ken Aston, který řídil zběsilé utkání Chile - Itálie, později vymyslel žluté a červené karty.

Rozhodčí Aston ale kupodivu nikoho nevyloučil, což se projevilo o pár minut později, kdy David karatistickým kopem zasáhl Sanchéze do hlavy. „My jsme byli oběť, oni násilníci,“ tvrdil později Mario David. „Dal mi pěstí a nic se nestalo. Pak jsem ho trefil nohou do ramene a ten nestydatý Aston mě vyloučil.“

Italové i v devíti drželi dál bezbrankovou remízu. Po jedné ze šarvátek opět zaúřadovala Sanchézova pěst, tentokrát to zlomeným nosem odnesl Humberto Maschio. A i nyní to chilskému hráči překvapivě prošlo. „Neviděl jsem to, stál jsem zády,“ tvrdil sudí Aston. „Pomezní mi nic neřekl, byl jsem tam sám proti dvaadvaceti hráčům.“

Po dalších strkanicích, kdy si borci vyměňovali nadávky i plivance, musela na hřiště ještě třikrát policie. V závěru pak Chilané zlomili Italy dvěma góly a k radosti divokého publika vyhráli 2:0.

Prezident Mezinárodní světové konfederace FIFA Stanley Rous svolal schůzku, na níž se dostavili zástupci všech šestnácti týmů, aby jim domluvil. Pomohlo to jen částečně, ale šampionát se dohrál. Zatímco Itálie nepostoupila ze skupiny, Chile po porážce s Brazílií v semifinále získalo bronz.