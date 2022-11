1990: Rijkaard naplival Völlerovi do kudrlin. Aférou vyvrcholila nevraživost mezi Němci a Nizozemci

Je to dosti hanebné jednání, ale občas nepřátelství mezi týmy vede až k tomu, že po sobě fotbalisté plivou. Nejslavnější incident tohoto druhu obstaral na mistrovství světa v Itálii v roce 1990 Frank Rijkaard. Nizozemský záložník dvakrát plivl německém útočníkovi Rudi Völlerovi do vlasů. Rivalita mezi dvěma fotbalovými velmocemi byla na svém vrcholu. Praha 17:00 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svatojánský večer v Miláně v roce 1990: Frank Rijkaard (vpravo) plive na Rudiho Völlera v osmifinále mistrovství světa | Zdroj: Profimedia

Osmifinále světového šampionátu v Itálii proti sobě svedlo dva velké konkurenty: Německo a Nizozemsko. „Rivalita mezi Holandskem a Německem byla obrovská. Od finále v roce 1974,“ vysvětloval slavný německý útočník a pamětník vyostřených bitev Jürgen Klinsmann.

Skandály světových šampionátů Bez kontroverze není fotbalového mistrovství. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu všechny proběhlé světové fotbalové šampionáty přes události, které mnohdy zastínily klíčové branky i celková vítězství. Další díly najdete ZDE.

V roce 1974 porazili Němci ve finále šampionátu nizozemské hvězdy v čele s Johanem Cruijffem, tehdy nejlepším fotbalistou světa. (O skandálu s polonahými dívkami a roli německého bulváru jsme psali zde:) V Nizozemsku cítili obrovské zklamání a na povrch vyhřezly staré křivdy ještě z dob druhé světové války.

Fotbalové zápasy v 80. letech mezi oběma sousedními státy přinesly řadu ostrých zákroků a nepěkných incidentů. Poslední velký střet fotbalových velmocí, semifinále na EURO 1988 vyhráli Nizozemci 2:1 a obránce Ronald Koeman při odchodu do šaten předstíral, že si s dresem Olafa Thona otírá pozadí.

Během kvalifikačního utkání na šampionát rozvinuli v Rotterdamu nizozemští fanoušci transparent, na němž připodobňovali německého kapitána Lothara Matthäuse k Adolfu Hitlerovi...

Bubnová příprava na vyhrocený zápas tedy probíhala důsledně a dlouhodobě.

Šílenství ovšem během osmifinále vstoupilo do nejméně pravděpodobné osoby – Franka Rijkaarda. Nizozemský záložník byl během kariéry považován za slušného fotbalistu, který na trávníku vyčníval jen díky svému umění. Nechutné scény z roku 1990 mu ubraly davy obdivovatelů, od novinářů si vysloužil přezdívku „Lama“.

„Ten den jsem se choval hrozně,“ sypal si Rijkaard po letech popel na hlavu. „Rudiho Völlera velmi respektuji a on mi nic neudělal. Viděl jsem rudě, když jsem dostal kartu. Pak jsem se mu omlouval, jsem šťastný, že omluvu přijal,“ říkal nizozemský záložník a později velmi úspěšný trenér.

Zajímavosti MS v Itálii Na šampionátu v Itálii se dařilo Československu. Po postupu ze skupiny porazilo v osmifinále Kostariku 4:1. Ve čtvrtfinále ale prohrálo s Němci 1:0. Tomáš Skuhravý, dal pět gólů a stal se druhým nejlepším střelcem mistrovství světa.

Mistrovství podruhé hostila Itálie a potřetí turnaj vyhrálo Německo, které tak dorovnalo Brazílii a Itálii. Ve finále se střetly stejné týmy jako v roce 1986, tedy Německo a Argentina, Němci vyhráli po gólu z penalty 1:0.

Na turnaji v Itálii padlo průměrně nejméně branek na zápas, pouze 2,2 gólu na utkání, a rekordních 16 červených karet. Obranná hra a zdržování vedly k následné úpravě pravidel. Přišel zákaz malé domů a od roku 1992 uvedení tři bodů za vítězství.

Překvapením mistrovství byli borci z Kamerunu a jejich kanonýr, osmatřicetiletý Roger Milla. Kamerun se dostal až do čtvrtfinále, kde po velké bitvě prohrál s Anglií.

Blonďaté kudrliny německého útočníka Rudiho Völlera Rijkaarda v osudném osmifinále na milánském San Siru totálně rozběsnily. Už ve 22. minutě soka tvrdě zfauloval, za což viděl žlutou kartu, což znamenalo, že by v případě nizozemského postupu nemohl v dalším zápase hrát.

Když Rijkaard probíhal kolem kníratého Völlera, plivl mu zezadu do vlasů, čehož si Němec všiml. Došlo na ostrá slova a následné stížnosti u rozhodčího, za což Völler dostal také žlutou kartu.

Následný přímý kop zachytil těsně před Völlerem nizozemský brankář Hans van Breukelen. K ležícímu útočníkovi, který se kolizi s gólmanem těsně vyhnul, se přihnal Rijkaard. Nejprve Völlera tahal za ucho, a pak mu šlápl na nohu. Následovala strkanice, do níž se připletl Van Breukelen i Klinsmann. Argentinský sudí byl nekompromisní: ukázal červenou kartu nejen Rijkaardovi, ale následně i šokovanému Völlerovi.

„To, co udělal Frank Rijkaard, nebylo hezké. Ale já měl zůstat na hřišti. Dodneška nechápu, proč mě sudí vyloučil. Asi si to tajemství vezme do hrobu. Chtěl z nás mít exemplární příklad a uklidnit vášně,“ přemítal Völler.

Německý novinář Uli Hesse-Lichtenberger v knize o německém fotbale psal, že Rijkaard a Völler se velmi dobře znali z italské ligy a měli pro sebe jen slova uznání. „Po pěti měsících od šapionátu, když hrál Milán s Římem, se Rijkaard Völlerovi omluvil, vysvětloval, že byl pod velkým emočním tlakem, protože se zrovna rozcházel s manželkou,“ psal žurnalista.

Oba hráči na důkaz usmíření v 90. letech natočili společnou reklamu na máslo a duely mezi Němci a Nizozemci ztratily punc fotbalové války.

Sestřih celého zápasu, který patřil mezi nejlepší na mistrovství: