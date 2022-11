1954: Měl to být famózní zápas, místo toho tekla krev. ‚Chovali se jako zvířata,‘ stěžoval si sudí

Pro všechny to mělo být nejlepší utkání fotbalové historie a zážitek na celý život. To, co se v Bernu roku 1954 na mistrovství světa odehrálo mezi týmy Maďarska a Brazílie ale vešlo do historie jako Bitva o Bern. Brutální hra, úskoky, vyhrůžky, provokace, červené karty a nakonec rvačka u šaten, při níž tekla krev. „Nikdy jsem neviděl tak kruté dohrávání soubojů. Soupeři se podtínali jako kosou,“ psal zpravodaj anglického listu The Times. Praha 16:58 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brutalita, úskočnost, rvačky, červené karty, to byl zápas Maďarsko - Brazílie na mistrovství světa v roce 1954. Na snímku leží Nándor Hidegkuti, kterého zfauloval Brandaozinho | Zdroj: AP

„Myslel jsem si, že to bude nejkrásnější zápas, jakého budu v životě svědkem. Strašně jsem se těšil,“ vzpomínal anglický sudí Arthur Ellis. „Ať už za tím byla politika nebo náboženství, nevím, ale hráči se chovali jako zvířata. Bylo to strašné. Kdyby se to hrálo dnes, tak by muselo být tolik hráčů vyloučeno, že by se duel nedohrál. Jedinou myšlenku, kterou jsem měl, bylo, abych zápas nějak dokončil.“

Brutální hru zakončili hráči obou týmů rvačkou v šatnách. Ferenc Puskás, fotbalový génius s kanónem v levé noze a kapitán (proti Brazílii ovšem kvůli zranění nehrál), vzal po hlavě Pinheiru lahví. Maďarský kouč Gusztáv Sebes skončil se zkrvaveným obličejem po úderu kopačkou.

Přitom se vše chystalo na oslavu kopané. Olympijští vítězové z roku 1952, čtyři roky neporažení zlatí hoši z Maďarska, kteří v generálce na šampionát vypráskali Anglii 7:1, narazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku na Brazílii, která po obrovském zklamání z předchozího šampionátu, kde prohrála doma ve finále s Uruguayí, toužila po jedině po triumfu.

Jenže na hřišti převážila fotbalový um bezbřehá agresivita. „Nikdy jsem neviděl tak kruté dohrávání soubojů. Soupeři se podtínali jako kosou,“ psal v reportáži zpravodaj anglických The Times. „Hráči si vyhrožovali, a když se sudí nedíval, tak se úskočně šťouchali.“

Maďaři mívali výborné vstupy do zápasů a nejinak tomu bylo i ve čtvrtfinále proti Brazílii. Brzy vedli 2:0. Jihoameričani snížili do poločasu z penalty.

Ošklivé věci se začaly dít zejména po přestávce. Výhodu pokutového kopu dostali také Maďaři. Zvýšení na 3:1 ale neunesli brazilští funkcionáři a novináři, kteří vtrhli na hřiště, odkud je musela vyhnat policie. Poté už jen rostla brutalita faulů.

Po brazilském snížení na 3:2 složil Nilton Santos Józsefa Bozsika a oba hráči se do sebe pustili ručně, což vyústilo ve dvě červené karty. O pár minut později byl vyloučený další Brazilec, takže jihoamerický tým dohrával v devíti a nakonec prohrál 4:2.

Závěrečný hvizd sice ukončil šílené utkání, ale rozpoutal další vlnu násilí. Fanoušci házeli na hráče lahve, ti se následně strkali a rvali v tunelu vedoucímu k šatnám. „Všichni se zapojili. Byl to brutální, divošský zápas,“ ulevil si maďarský trenér Sebes.

Násilí ukončila až švýcarská policie. Mezinárodní světová konfederace (FIFA) odmítla incident řešit.

Zajímavosti MS ve Švýcarsku Maďaři měli nejlepší tým, přesto pohár pro mistry světa nezískali. Poté, co vyřadili Brazílii a Uruguay, prohráli překvapivě ve finále s Německem 2:3, přestože vedli po skvělém úvodu už 2:0. Kapitán Ferenc Puskás, který nehrál kvůli zranění ve čtvrtfinále ani v semifinále, sice nastoupil, ale jeho výkon nebyl stoprocentní.

Vítězní Němci, poskládaní z amatérů, předvedli fotbalový zázrak, ale nehráli zcela podle pravidel fairplay. S odstupem let vyšlo najevo, že hráči dostávali injekce metamfetaminu, což by vysvětlovalo jejich fyzickou převahu v závěrech zápasů.

Čtvrté mistrovství světa ve fotbale drží dodnes rekord v počtu gólů na utkání (5,38). Maďaři nastříleli 27 branek, čtvrtfinále Rakousko - Švýcarsko skončilo 7:5.

Šampionát ve Švýcarsku byl první, který snímaly televizní kamery.

Uruguay, dvojnásobný mistr světa z let 1930 a 1950, která se dalších dvou šampionátů neúčastnila, poprvé na finálovém turnaji prohrála - nejprve v semifinále s Maďary 2:4 a poté v souboji o bronz s Rakušany 1:3.