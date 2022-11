1986: Maradonova ‚boží ruka‘. Argentinský génius po podvodné brance předvedl i ‚gól století‘

Co by to bylo za seriál o skandálech fotbalových šampionátů, kdyby chyběl nejproslulejší podvodný gól? Branku, které se říká „boží ruka“, zaznamenal argentinský fotbalový génius Diego Maradona ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 v Mexiku. Malý záložník šel do souboje s anglickým brankářem Peterem Shiltonem a plácl do míče rukou. Rozhodčí přes protesty Angličanů gól uznal.

