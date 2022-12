2014: Suárez hryzl Chielliniho do ramene. ‚Neukousl jsem mu kus ucha jako Tyson,‘ hájil se

Kolik fotbalistů už Luis Suárez pokousal? vyhledávali lidé houfně na internetu po incidentu na fotbalovém mistrovství světa v Brazílii v roce 2014. Uruguayský kanonýr totiž opět kousl protihráče během zápasu. V posledním duelu ve skupině proti Itálii hryzl Giorgia Chielliniho do ramene. Tentokrát se mu to ale silně nevyplatilo, dostal čtyřměsíční zákaz hraní fotbalu a musel zaplatit pokutu 100 tisíc švýcarských franků. Praha 20:56 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luis Suárez na mistrovství světa v roce 2014 kousl | Zdroj: Reuters

Luis Suárez vinil ze svého kousání do protihráčů frustraci a vztek. Alespoň tak ve své biografii vysvětloval, proč kousl v nizozemské lize Otamana Bakkala a později v anglické Premier League Branislava Ivanoviće z Chelsea.

SKANDÁLY SVĚTOVÝCH ŠAMPIONÁTŮ Bez kontroverze není fotbalového mistrovství. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu všechny proběhlé světové fotbalové šampionáty přes události, které mnohdy zastínily klíčové branky i celková vítězství. Další díly najdete ZDE.

Na šampionát do Brazílie v roce 2014 přijel Uruguayec s cílem vylepšit si pověst. „Už nechci být zlým chlapcem. Rozhodně takový nejsem,“ prohlašoval a jen on sám ví, jak upřímně to myslel. „Chci, aby si mě lidé pamatovali pro dobré věci.“

Jenže v posledním zápase ve skupině proti Itálii, který Uruguay potřebovala vyhrát, ho znovu popadl běs. Italský brankář Gianluigi Buffon mu chytl ve druhém poločase jedovatou střelu. „Kdybych dal gól, tak by se nic z toho, co se pak odehrálo, nestalo. Nic,“ tvrdil Suárez.

Několik minut po neproměněné šanci se v pokutovém území zaklesl do obránce Chielliniho... A pak ho kousl. Načež teatrálně upadl, aby ho rozhodčí nevyloučil, což mu vyšlo, protože hlavní arbitr incident neviděl.

Zatímco Chiellini po hřišti naháněl sudího Rodrígueze a odhaloval si necudně rameno, aby mu ukázal otisky na kůži, Suárez se v šestnáctce držel za zuby. V předchozích případech se vždy zahryzl do měkkého svalu, kostnatého Itala ale kousl do tvrdého ramene, což asi nebylo nic příjemného.

„Je směšné, že Suárez nebyl vyloučen,“ zlobil se rozčilený Chiellini. „Je to had a vždycky se z toho dostane, protože FIFA nechce trestat hvězdy. Rozhodčí viděl otisky zubů a neudělal nic.“

Suárez se rozhodl, že nejlepší obranou je zatloukání a zuby nehty se držel své verze. „Ztratil jsem rovnováhu a udeřil jsem se o něj obličejem, takže jsem se bouchl do brady a do zubu,“ prohlašoval zarputile.

Jelikož mu ale bylo jasné, že v době všudypřítomných kamer bude těžké přesvědčit miliony diváků po celém světě, nabádal druhým dechem k malování tlusté čáry za proběhlým utkáním. „Na hřišti se občas stanou různé věci. Člověk by z nich neměl dělat velkou věc,“ potřásal hlavou.

Zajímavosti MS v Brazílii Podruhé hostila světový šampionát Brazílie a po prohraném finále v roce 1950 toužila po zlatu na domácí půdě. Jenže v semifinále přišel šok. Domácí tým prohrával s Německem po poločase 5:0, nakonec odešel s výpraskem 7:1, což byla nejstrašnější prohra Brazilců v historii. Fanoušci plakali na tribunách. Tým s vycházející superhvězdou Neymarem se z porážky neoklepal a podlehl i v zápase o bronz.

Mistrovství přineslo několik novinek: kamerový systém hlídal, zda míč přešel brankovou čáru, rozhodčí začali používat při trestných kopech mizící sprej a kvůli velkému horku mohli vyhlásit pauzu během poločasu.

FIFA zavedla pro fotbalisty biologické pasy a drtivou většinu hráčů před šampionátem otestovala. V minulosti totiž čelila kritice, ž v boji z dopinkem nečiní dostatečná opatření.

Suárez měl z jeho pohledu zlou, jinak ale přesnou předtuchu. Když jeho spoluhráč Diego Godín vystřelil postup, jindy velmi emotivní Suárez ani moc neslavil. „Už jsem myslel na to, co přijde po zápase,“ přiznal.

Uruguayští spoluhráči sice stáli na jeho straně. „Nemohli jste nic vidět, protože se nic nestalo,“ říkal třeba kapitán Diego Luna. Jenže to nestačilo.

Brazilská televize zvolila jiný přístup a ve smyčce vysílala, jak Suárez kouše do Chielliniho. Smršť vtipů a sarkastických poznámek zavalila sociální sítě. Mezinárodní fotbalová konfederace FIFA pak překvapila všechny, protože vyhlásila nečekaně tvrdý trest: Suárez dostal okamžitý distanc na čtyři měsíce a mistrovství pro něj skončilo. K tomu měl uhradit tučnou pokutu.

Uruguayci zuřili, když FIFA zamítla jejich odvolání, mluvili o evropském komplotu a obviňovali i anglický tisk, že na incident upozorňoval. Tým bez Suáreze prohrál v osmifinále šampionátu s Kolumbií 2:0 a vypadl.

„Nemyslím, že jsem někoho během kariéry zranil,“ zamýšlel se v knize Suárez, který se po čase Chiellinimu omluvil. „Vím, že řadě lidí hodně vadilo kousání, ale to bylo relativně neškodné. Žádný z těch kousanců nebyl tak vážný, neukousl jsem nikomu kus ucha jako Mike Tyson Evanderu Holyfieldovi,“ narážel útočník na nejslavnější „kousací“ aféru, která se odehrála v roce 1997 v boxerském zápase o titul mistra světa.