Češi budou mít před prvním zápasem nejvíc tréninků, pilují hlavně přesilovky

Už v pátek vstoupí česká hokejová reprezentace do mistrovství světa. A ještě než rozehraje svůj první duel základní skupiny proti Švédsku, půjde ještě dvakrát trénovat. Do začátku turnaje tak stihne v dějišti šampionátu čtyři tréninky, nejvíc ze všech týmů v Bratislavě. Bratislava 15:57 9. května 2019

„Je důležité spolu potrénovat. Každý hrajeme jinde, potřebujeme se upevnit jako tým, zvyknout si na detaily, které po nás trenér chce, a na systém,“ vysvětluje Radiožurnálu Petr Vrána.

Útočník Washingtonu naskočí do šampionátu bez jediného startu za seniorskou reprezentaci a tak právě jemu přijde počet tréninků na ledě nejvíce vhod. Ale to, že český tým přijel do dějiště šampionátu jako první a měl tak možnost začít trénovat o den dříve než ostatní celky, kvituje i zbytek osazenstva české kabiny.

Nejde ale o žádné náročné tréninkové dávky. „Musíme pilovat detaily a herní styl. Už začínáme, takže nemůžeme dělat nic nového,“ nemůže se dočkat pátečního startu mistrovství Filip Chytil.

V průběhu šedesáti až devadesátiminutových tréninků tak Češi věnují část zakládaní útoků, přechodu přes střední pásmo a tu největší část potom nácviku přesilových her, respektive hře v oslabení.

Hlavní slovo si bere asistent kouče Říhy Robert Reichel a svými pokyny připravuje hráče ne na celý šampionát, ale přímo na první utkání. „Všechno, co se trénuje, je příprava na zápas se Švédskem,“ vysvětluje Reichel.

Zápas se Švédskem má úvodní buly na programu v pátek ve 20 hodin a 15 minut, poslouchat ho můžete na Radiožurnálu i na speciální stanici Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz chystá ze zápasu online přenos.

