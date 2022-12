Jak vypěstovat trávník v poušti. Katarská farma v letních měsících spotřebuje padesát tisíc litrů vody

Na pořádání mistrovství světa ve fotbale musíte být připravení po všech stránkách. Velmi důležitá je také kvalita trávníků na stadionech. V letních měsících v Kataru teplota šplhá i k 50 stupňum Celsia, proto tamní vláda vybudovala farmu, kde se trávníky pěstují. Způsob, jakým farma funguje, vysvětlil pro Radiožurnál Sport správce Yasser Al Mula. Dauhá 15:05 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hřiště v Kataru dosahují vysoké kvality | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

„V podstatě jsme našli kus pouště a předělali ho na trávníkovou farmu. Mimochodem zas tak špatné podmínky tady v Kataru pro trávníky nejsou. Tráva potřebuje slunce, vodu a hnojivo. To všechno tu jsme schopni zajistit,“ vysvětluje správce objektu Yasser Al Mula.

Celý komplex byl vybudovaný v poušti severně od Dauhá a rozkládá se na 425 tisících metrech čtverečních, což odpovídá zhruba čtyřiceti fotbalovým hřištím. V současné chvíli se tu udržuje osm trávníků, které je v případě potřeby možno během osmi hodin srolovat, odvézt a položit na jednom ze stadionů.

„Vzhledem k designu a podmínkám na klimatizovaných stadionech to bylo pro nás velmi těžké, protože je tam větší zima. Museli jsme vyšlechtit úplně nový typ trávy, která přežije jak extrémní zimu, tak velké horko. A pak už jednotlivým trávníkům přizpůsobujeme podmínky, které případně budou mít na stadionech mistrovství světa,“ doplnil Al Mula.

Náročná práce

Péče o fotbalový trávník je obrovsky náročná. Plocha musí vydržet velký nápor, nesmí se příliš trhat, ale zase nesmí být příliš hustá, aby se balon po uschnutí vody ze zavlažování nezadrhával. I na to ale v Kataru podle súdánského inženýra Haitama Al Šarífa našli recept.

„Když zasejete v zimě, tráva bude v uvozovkách zmatená a bude si myslet, že to je přirozené. A v létě se pak proces růstu ohromně zrychlí a už skoro není potřeba vertikutátor. Funguje to, ale je to náročný proces,“ vysvětluje Al Šaríf.

Na tento náročný proces právě Haitam Al Šaríf dohlíží už od roku 2007. Péče o trávníky pro mistrovství světa není náročná jen z hlediska času ale také ekonomicky. Každé hřiště potřebuje denně až 10 tisíc litrů vody, v letních měsísích dokonce ještě pětkrát víc. Tu získávají Katařani odsolněním té mořské, což je už samo o sobě energeticky náročné.

Do nákladů se pak počítá samozřejmě hnojivo a v neposlední řadě také neekologické získávání základu pro pěstování. Každý rok totiž Katar importuje 140 travních semen ze Spojených států ve speciálně klimatizovaných letadlech.