Začíná netradičně zimní mistrovství světa ve fotbale. Favority budou v katarské poušti Brazilci a Argentinci

Vrchol fotbalového roku je tady. V neděli večer začíná fotbalové mistrovství světa, které se nezvykle hraje na přelomu listopadu a prosince. Zlato z posledního šampionátu budou v Kataru obhajovat Francouzi, na fotbalový trůn si ale brousí zuby i jihoameričtí giganti. Čím vším bude letošní turnaj jedinečný a jaká země by na něm mohla překvapit? Dauhá (Katar) 7:00 20. listopadu 2022

Netradiční – tak se dá jednoduše popsat letošní fotbalové mistrovství světa. Jeho pořadatelem je Katar, země bez valné fotbalové historie a o rozloze Středočeského kraje. Dějištěm jsou stadiony, které ještě před pěti lety neexistovaly. A poprvé v historii se světový šampionát odehrává v zimním termínu, jelikož v létě pouštní zemi sužují příliš velká vedra.

Turnaj navíc budí velké kontroverze. Mezi ně patří nedodržování lidských práv v zemi, úmrtí dělníků při přípravách, kriminalizace homosexuality, nabídka volných lístků influencerům za nahlašování „nevhodného chování“ či podezření z uplácení při výběru pořadatelství. Těmto tématům se server iROZHLAS.cz věnoval podrobněji.

Ti, kteří se turnaj v Kataru kvůli těmto tématům nerozhodli bojkotovat, se těší převážně na dobrý fotbal a příběhy, které mistrovství světa bez výjimky každé čtyři roky napíše.

Systém turnaje

Dvaatřicet týmů je rozděleno do osmi základních skupin po čtyřech účastnících. První dva celky postupují do osmifinále, na rozdíl od loňského Eura nemá šanci postoupit do vyřazovací částí žádný ze třetích umístěných.

Dění v základních skupinách začíná 20. listopadu zápasem Katar – Ekvádor a od 3. prosince turnaj pokračuje osmifinálovými zápasy, kde se v předem daném pavouku utkají první umístěné týmy z jednotlivých skupin s druhými.

Finále se hraje 18. prosince na největším katarském stadionu ve městě Lusail. Na rozdíl od mistrovství Evropy se rozhoduje i o třetím místě, zápas o bronz připadá na 17. prosinec.

Jde o poslední mistrovství světa před rozšířením počtu účastníků na 48. Šampionát v roce 2026, který se odehraje v USA, Mexiku a Kanadě, prakticky zdvojnásobí šanci kvalifikace celkům z Afriky a Asie.

Letošní mistrovství sice s odhadovanými 1,5 milionu fanoušků očekává nejnižší návštěvnost za poslední dekády, zaplněnost ochozů na osmi hracích stadionech ale nijak neovlivní opatření proti šíření koronaviru. Do Kataru je možné přicestovat i bez předložení negativního testu na onemocnění covid-19.

Kompletní program turnaje si můžete prohlédnout na serveru iROZHLAS.cz na stránce věnované mistrovství světa 2022.

Favorité šampionátu

Experti i bookmakeři se před začátkem fotbalového svátku shodují, že největší šanci na celkové vítězství letos mají celky z Jižní Ameriky.

Pětinásobný mistr světa Brazílie přicestovala do západní Asie se silným ofenzivně laděným výběrem, který chce navázat na přesně 20 let starý zlatý šampionát. Jihoamerickou kvalifikaci ovládla bez jediné prohry, k čemuž jí pomohly převážně góly hvězdného Neymara a univerzála Richarlisona.

Kanárkům nechybí opory těch největších evropských velkoklubů – Vinícius Junior, Rodrygo a Éder Militao z Realu Madrid, Ederson z Manchesteru City, Gabriel Jesus a Gabriel Martinelli z Arsenalu či Thiago Silva z Chelsea. Překvapivou pozvánku dostal i devětatřicetiletý veterán Dani Alves.

Brazil's squad for the World Cup pic.twitter.com/en8JnQha8D — B/R Football (@brfootball) November 7, 2022

Dalším favorizovaným celkem je Argentina, která žije narativem poslední šance Lionela Messiho vyhrát trofej pro mistra světa. Střelec PSG totiž potvrdil, že letošní světový šampionát bude jeho poslední. To zřejmě platí i pro Cristiana Ronalda v dresu Portugalska.

Kouzla levonohého šikuly ale nejsou tím jediným, co „bílomodří“ nabízí, oproti turnajům z posledních let přijel argentinský výběr do Kataru s kvalitní obranou vyztuženou Christianem Romerem z Tottenhamu či Lisandrem Martínezem z Manchesteru United.

O formě týmu Lionela Scaloniho není pochyb, Argentině stačí neprohrát v základní skupině a překoná italský rekord v neporazitelnosti na mezinárodní scéně, který čítá 37 zápasů.

Lionel Messi v dresu argentinské reprezentace | Foto: Sergio Perez | Zdroj: agentura Reuters

Jelikož úřadující mistr Evropy z Itálie na šampionátu překvapivě chybí, za favorita „starého kontinentu“ lze považovat Francii. Velká část týmu Didiera Deschampse ještě pamatuje zlaté tažení z roku 2018 a bude chtít zlomit historicky známé trápení obhájců titulu.

Spoléhat nebude na nikoho jiného než na aktuálně nejlepšího hráče světa Karima Benzemu v tandemu s další superhvězdou Kylianem Mbappém. Galským kohoutům bude dělat v Kataru vrásky složení zálohy, tahouni N’golo Kanté a Paul Pogba zmeškají šampionát kvůli zraněním.

Černí koně

Téměř každé mistrovství světa se do pozdějších vyřazovacích bojů zapojí i tým, od kterého se to tolik nečeká. Kdo má kromě světových fotbalových mocností podle odhadů šanci na povedený šampionát?

Uruguay rozhodně není dlouhodobě žádným fotbalovým otloukánkem, ale nikdy se za jednoho z jasných favoritů označit nedá. Na medaili tento jihoamerický tým dosáhl naposledy před 72 lety, tehdy to bylo dokonce zlato. Nelze také opomenout, že v Uruguayi celá historie fotbalových mistrovství světa v roce 1930 začala.

Stát, který má oproti Česku třetinový počet obyvatel, přicestoval do Kataru s až nebývale hvězdným kádrem. Střed zálohy budou ztužit Rodrigo Bentancur a Federico Valverde, kteří v aktuální formě patří mezi světovou špičku. Na hrotu útoku zase bude řádit liverpoolský útočník Darwin Núñez.

Nenápadně mohou na první pohled působit Srbové, kterým ale v posledních letech vyzrála skvělá generace. Jako samostatná země se Srbsko ještě nikdy v historii ze základní skupiny nedostalo, což bude nyní v atraktivní skupině s Brazílií, Švýcarskem a Kamerunem rozhodně cílem.

„Orli“ se totiž mohou spoléhat na útočníka Dušana Vlahoviće, za kterého před rokem Juventus neváhal zaplatit přes 70 milionů euro. I z dalších jmen jde respekt – Aleksandar Mitrović z Fulhamu, Dušan Tadić z Ajaxu, či Sergej Milinković-Savić z Lazia.

Dušan Vlahović je jedním z nejnadanějších útočníků současnosti

✅ Champions League debut

✅ First goal in this competition



⚪️⚫️ Dušan Vlahović ⚽️@juventusfcen | #UCL pic.twitter.com/MiAECAG4v7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 1, 2022

Roli černého koně mělo Dánsko i na loňském Euru a díky obdivuhodné cestě do semifinále ji beze zbytku naplnilo. Ve světovém srovnání samozřejmě čeká Dány jiná úroveň obtížnosti, přesto experti věří, že výběr Kaspera Hjulmanda může opět oslnit.

Seveřani zažili fantastickou kvalifikaci, kdy v desíti zápasech jen třikrát inkasovali. Po problémech se srdcem je také zpět a v dobré formě klíčový záložník Christian Eriksen. Pro tuzemské fanoušky bude mít tým Dánska také ojedinělou českou stopu – v šestadvacetičlenném výběru nechybí ani Alexander Bah, bývalá opora pražské Slavie.

Mistrovství světa ve fotbale začíná v neděli 20. listopadu v 17.00. Radiožurnál Sport nabídne z šampionátu exkluzivní zpravodajství a přímé přenosy, server iROZHLAS.cz poskytne ze šlágrů turnaje online reportáže.