‚Máme před sebou svátek fotbalu a měsíc oslav.‘ FIFA šampionát v Kataru brání, kontroverze se ale nezbaví

První mistrovství světa ve fotbale pořádané arabskou zemí se už od zvolení Kataru pořadatelem v roce 2010 potýká s rozsáhlou kritikou. Důvodem jsou uniklé zprávy o úmrtích dělníků při stavbě stadionů nebo omezování práv sexuálních menšin v místě šampionátu. Kvůli vysokým teplotám se navíc turnaj odehraje netradičně v listopadu a prosinci. Praha 11:25 14. listopadu 2022

Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino na listopadové tiskové konferenci řekl, že v Dauhá je vše připravené na start nejlepšího mistrovství světa v historii. Katar získal pořadatelství v roce 2010, kdy při hlasování výkonného výboru FIFA porazil 14 ku 8 kandidaturu Spojených států.

Poslechněte si první díl seriálu o mistrovství světa v Kataru

„V neděli 20. listopadu bude pozornost celého světa upřená na Katar. Máme před sebou svátek fotbalu a měsíc oslav. Pro fanoušky je to jedinečná příležitost užít si největší show všech dob,“ myslí si generální tajemnice FIFA Fatma Samourová.

Ne všichni ale šampionát v Kataru vyhlížejí s nadšením. Pořadatelství arabské země řada lidí kritizuje a jedním z hlavních důvodů jsou bídné podmínky dělníků, kteří se podíleli na výstavbě stadionů.

Podle závěrů vyšetřování hnutí Amnesty International dělníci nuceně pracovali nad rámec běžné doby v nesnesitelných vedrech, deník The Guardian dokonce informoval o tom, že zhruba 6500 z nich zemřelo.

„Přidělení mistrovství světa Kataru byla chyba. Těch důvodů je víc, je to příliš malá země na pořádání tak velké akce. Byla to špatná volba a já jako tehdejší předseda za to nesu zodpovědnost,“ řekl před nedávnem v rozhovoru pro deník Tages-Anzeiger bývalý šéf FIFA Sepp Blatter.

Vysoké teploty

Kvůli extrémním letním podmínkám v Kataru je světový šampionát ve fotbale poprvé na konci roku. I v těchto dnech se ale odpolední teploty v Dauhá šplhají až k pětatřiceti stupňům Celsia a s tím se hráči budou muset vyrovnat.

„Musí se to do určité míry trénovat, protože je tam víc faktorů, které ovlivňují výkon. Jedná se například o metabolismus hráčů nebo vliv stresu z tepla. Ten se na sportovcích podepisuje především, když absolvovali přípravu v jiném klimatu,“ vysvětluje fyzioterapeut Pavel Kolář.

Na fotbalovém mistrovství světa v Kataru se představí 32 týmů, titul budou obhajovat Francouzi. V neděli začne šampionát zápasem domácího výběru proti Ekvádoru, finále je na programu 18. prosince.

