‚Fotbal jako nástroj v boji o moc.‘ Katarská cesta přes blokádu až k nejdražšímu šampionátu v historii

Katarská vláda utratila za pořadatelství mistrovství světa ve fotbale 220 miliard dolarů. Zdaleka nejdražší šampionát v historii pro ni slouží jako investice. A to nejen do sportu, velké akce konané na území emirátu v Perském zálivu totiž skvěle zapadají do jeho dlouhodobé vize Katar 2030. V čem tkví důležitost pořadatelství a jak situaci vnímají samotní Katařané zjišťoval reportér Českého rozhlasu. Dauhá 16:49 6. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Katar znamená nejdražší šampionát v historii hlavně investici do budoucna | Foto: John Sibley/File Photo | Zdroj: Reuters

„Na mistrovství světa by se mělo pohlížet nejen jako na fotbalovou akci, ale jako na nástroj Kataru v boji o prestiž, o vliv a identitu tohoto státu s možná stále o něco významnějšími sousedními státy,“ vysvětlil profesor na katarské univerzitě Abdullah Al Rian v pořadu The Economist, proč je pro Katar pořadatelství šampionátu tak významné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pořadatelství mistrovství světa skvěle zapadá do dlouhodobé vize Katar 2030. Jak konkrétně, to popisuje Vojtěch Šilhan.

Poukázal při tom i na vizi Katar 2030. Ta spojuje několik projektů, které mají zaprvé zlepšit podmínky v zemi, ale taky významně zvýšit povědomí o Kataru ve světě.

„Už to, že Katar vůbec o pořadatelství zažádal je určitý náznak liberalizace ekonomiky a snaha o její různorodost. Je to obrovská investice, která ale má smysl. Sport je odvětví, do kterého když investujete, vrátí se vám to,“ pokračuje člen rady Blízkého Východu pro globální záležitosti Tarik Yousef.

A katarská vláda to moc dobře ví. Dauhá už v minulosti hostilo světový šampionát třeba v házené nebo v atletice, což jsou další akce, které zvyšují povědomí Kataru ve zbytku světa.

Příliš rychlý růst

Během patnácti let budování prestiže ve světě se ale Kataru nevyhnuly ani potíže. V roce 2017 vyhlásilo víc než deset blízkovýchodních a afrických států, včetně třeba Saúdské Arábie, takzvanou blokádu Kataru.

Během příprav mistrovství světa v Kataru zemřelo 400 až 500 dělníků, přiznávají pořadatelé Číst článek

Ta trvala až do ledna loňského roku a jejím nejvýznamnějším důsledkem bylo uzavření vzdušných prostorů daných zemí pro katarské aerolinky.

Jako důvod bylo uvedeno, že Katar podporuje teroristické organizace v Íránu a destabilizuje bezpečnost v regionu. Ovšem katarští obyvatelé za tím vidí jiné důvody, které úzce souvisí i s mistrovstvím světa.

„Abych byl upřímný, myslím, že jsme prostě vyrostli moc rychle a ostatním se to nelíbilo. Využíváme našich možností. Vezměte si, kolik se toho o nás díky sportu napsalo,” vysvětlil mi Katařan Hamad jak místní lidé vnímají blokádu Kataru a jak se dívají na to, že se Katar zviditelňuje prostřednictvím sportu.

„Kdybyste tu byl před dvaceti lety, nevěřil byste, že tu můžeme pořádat největší sportovní akce. A to asi ostatním vadí. Katar je v posledních letech v procesu výrazných změn,” doplnil.

Otázkou zůstává, nakolik nabídnutý potenciál do budoucna emirát v Perském zálivu využije.