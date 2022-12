Západ nemá právo jiné kultury ‚mistrovat‘. Fotbalisté nejsou aktivisté, říká komentátor Korecký

Kontroverzní mistrovství světa ve fotbale skončilo. Jak lze první šampionát pořádaný v muslimské zemi zpětně hodnotit? Není dobře, že se tam konal, uvádí v Pro a proti Michal Komárek ze serveru Seznam Zprávy. Miroslav Korecký z Mladé fronty DNES vidí mnoho důvodů k nespokojenosti, ale věří, že její konání Kataru pomohlo na cestě od despocie k demokracii. Praha 21:14 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový šampionát v Kataru s sebou nesl kontroverze ještě před samotným vypuknutím | Zdroj: Shutterstock

O přínosu šampionátu pro demokracii Komárek pochybuje. „Nemyslím, že to tak funguje, a rád bych viděl pozitivní výsledky, kdy se země po konání šampionátu otevřely světu. Zejména v případě Ruska to třeba nevyšlo.“

Poslechněte si celé Pro a proti. Debatují Michal Komárek ze serveru Seznam Zprávy a Miroslav Korecký z Mladé fronty DNES

„Lidé by měli do takové země jet sledovat fotbal, ne civilizovat nějakou z jejich pohledu zaostalou zemi. Lekalo mě, když jsem v novinách četl napůl sportovní kritiky a napůl drtivou kritiku toho, co se v Kataru odehrává. Šampionát je v první linii o fotbalu, sportovci nejsou politici ani aktivisté,“ připomíná Korecký.

Podle Komárka je ale krajně naivní a ideologické říkat, že se nemá tahat politika do sportu. „Korupčníci a diktátoři sport do politiky zatahují velmi úspěšně. Také nesouhlasím s relativizací hodnot, kterou zde kolega nabízí. Je skutečně jen náš problém, že v Kataru homosexuálové nemají práva a zahraniční dělníci pracují na pokraji vydírání a smrti?“

„Jestli je to problém, tak neplatí, že máme respektovat zákony a zvyklosti hostitele, ale že máme prosazovat svůj pohled na svět,“ tvrdí Komárek.

„Každá země nějakým vlastním vývojem dospěje do jiného sociokulturního stavu,“ upozorňuje Korecký.

„Není správné se na ně najednou dívat naším pohledem jako ti, kteří prošli jiným civilizačním vývojem, a mistrovat někoho, že má problém třeba s homosexualitou, která i u nás byla před několika dekádami nezákonná.“

Drancování Země

„V Británii byla homosexualita ilegální do roku 1967, ale dnes přijedou Britové do Kataru a říkají, že jsou mistři světa a obránci lidských práv,“ kritizuje Korecký.

„Hlavní otázkou je, proč by se taková akce měla v Kataru konat, je-li země zatížena tolika kontroverzemi,“ ptá se Komárek.

„V principu nevěřím tomu, že sportovní akce může zemi posunout. V základech tam jsou spíš peníze a asi i těžká korupce. Akce tohoto rozsahu by se měly konat jen v zemích, kde je vybudována infrastruktura, jinak je to nesmírné mrhání prostředky a drancování Země,“ konstatuje Michal Komárek.

Korecký je přesvědčen, že je na místě respektovat rozhodnutí pořadatelů. „Tedy FIFA tak rozhodla. A pak se bavme, jestli to byla, nebo nebyla korupce.“

„Ale šampionát po sportovní stránce proběhl naprosto bez problémů, vše bylo bezvadně zorganizované. Byla tam překvapení, kdy se státy, u kterých by to nikdo nečekal, dostaly do finále. Ze sportovního pohledu to bylo velmi povedené a zpochybňovat to jiným názorem na některé zvyky a tradice mi přijde pokrytecké,“ shrnuje Miroslav Korecký.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.