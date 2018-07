Můžeme celý turnaj vyhrát, věří anglické reprezentaci nejlepší střelec Albionu Wayne Rooney

Žádný jiný fotbalista nevstřelil v dresu anglického národního týmu tolik gólů jako on. Wayne Rooney ale po konci reprezentační kariéry už jenom na dálku sleduje, jak jeho bývalí spoluhráči bojují na světovém šampionátu v Rusku. V Moskvě večer Anglii čeká osmifinále s Kolumbií a angličtí fanoušci po letech neúspěchů věří, že letos by na šampionátu konečně mohli uspět. Londýn 17:10 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Anglie při zatím posledním utkání proti Belgii | Zdroj: Reuters

Známá písnička Three Lions provází od mistrovství Evropy 1996 každý velký šampionát, na který se angličtí fotbalisté probojují. Z melodie, která měla v 96‘ motivovat domácí fotbalisty k vysněnému titulu, se postupem času stala fanouškovská hymna.

Wayne Rooney věří, že angličtí fotbalisté na letošním šampionátu můžou konečně uspět

Ta zlehčuje všechny anglické neúspěchy na fotbalových šampionátech a dle refrénu, Football is coming home, tedy fotbal se vrací domů, věří, že tentokrát Anglie smůlu prolomí a přiveze domů zlato. Podle mnohých anglických fanoušků nastal ten moment právě teď v Rusku, v což na dálku doufá i Wayne Rooney.

„Doufám v to. Všechno je pochopitelně o dnešním zápase, ale vypadá to, že tým hraje zodpovědně, s velkou energií a chutí, takže snad to dokážeme a můžeme celý turnaj vyhrát. Důležitý zápas je ale pochopitelně už dnes,“ říká Rooney.

K tomu, aby si po konci turnaje mohli fanoušci Anglie prozpěvovat, že se fotbal vrací domů, musí jejich idolové nejdřív porazit v osmifinále Kolumbii. I kdyby ale angličtí fotbalisté zlatý sen fanoušků na letošním šampionátu nesplnili, tak podle Rooneyho není důvod hráče Albionu zatracovat.

„Tým je dobrý. Říkal jsem to už asi dva roky zpátky, že musíme být trpěliví, protože tam je dost mladých hráčů. Ať už pojedeme domů nebo půjdeme v turnaji dál, musí se fanoušci a média za kluky postavit. Protože za dva, čtyři roky to může být podpora, která jim pomůže pokračovat a vyhrát tu trofej,“ věří Rooney.

Jestli tedy bude po osmifinále s Kolumbií zase o něco blíž k tomu, aby se fotbal vrátil domů, anebo se tam budou smutně vracet angličtí hráči a fanoušci, bude jasné večer. Duel mezi Anglií a Kolumbií začíná ve 20 hodin