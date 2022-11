S politikou jsme skončili, vzkazuje Gündogan. Němci své gesto zakrytých úst nezopakovali

Německá fotbalová reprezentace odehrála na mistrovství světa v Kataru svůj druhý zápas, hráči ale tentokrát žádné gesto protestu proti FIFA neuskutečnili. Před prvním utkáním zapózovali fotbalisté na týmovou fotografii s demonstrativně zakrytými ústy v reakci na postoj FIFA k nošení duhových kapitánských pásek kampaně podporující sexuální menšiny. Světová federace pásky zakázala pod pohrůžkou karetních trestů. Chúr (Katar) 8:36 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí hráči gesto zakrytých úst nezopakovali | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Německý kapitán Manuel Neuer se chystal do úvodního zápasu proti Japonsku nastoupit s duhovou páskou kampaně One Love i přes hrozbu obdržení žluté karty. Němci nakonec od nápadu ustoupili kvůli obavě, že by FIFA mohla přistoupit k jiným sportovním sankcím jako odečtu bodů.

„Několik hráčů bylo hodně naštvaných, protože jsme to plánovali jako tým. Když nám zakázali vzít si pásku, někteří byli zklamaní a frustrovaný, tak jsme to chtěli dát najevo. Prodiskutovali jsme to s týmem a rozhodli jsme se udělat toto gesto. Když něco děláte, děláte to jako tým,“ řekl nyní záložník Ilkay Gündogan.

Řeč je o gestu zakrytých úst, kterým Němci chtěli vyjádřit, že byli umlčeni. Tak to popsal ve svém vyjádření i tamní fotbalový svaz.

„S naší kapitánskou páskou jsme chtěli jít příkladem pro hodnoty, kterými v národním týmu žijeme: rozmanitost a vzájemný respekt. Buďte hlasití spolu s ostatními národy. Nejde o politické poselství: o lidských právech se nesmí vyjednávat. To by mělo být samozřejmé. Bohužel stále není. Proto je pro nás tato zpráva tak důležitá. Odepřít nám pásku je stejné odepřít nám hlas. Náš postoj trvá,“ uvedli představitelé německého fotbalového svazu na sociálních sítích.



V zápase proti Španělsku, kde Němci remizovali 1:1 a udrželi si šanci na postup do osmifinále, už hráči žádné protestní gesto neudělali. Podle Gündogana je nepravděpodobné, že jeho tým na turnaji něco podobného zopakuje.

„Upřímně si myslím, že jsme s politikou skončili. Teď už jde jen o fotbal, to je nejdůležitější. Myslím si, že Katar je velice hrdý na to, že pořádá jako první muslimská země mistrovství světa. Pocházím z muslimské rodiny a vím, že celá muslimská komunita je hrdá,“ řekl Gündogan.

Pro Němce ale není záležitost zcela uzavřená. Podle webu The Athletic připravuje Německá fotbalová asociace podklady k mezinárodní sportovní arbitráži CAS, u které chce zjistit, zda se výhrůžkám v podobě sportovním sankcím od FIFA může bránit soudně.