Nižnij Novgorod se připravuje na osmifinále mistrovství, do města už dorazili chorvatští fanoušci

Fotbalové mistrovství světa v Rusku pokračuje přípravami na osmifinálová utkání, ta se začnou hrát zítra v moskevských Lužnikách, kde se střetne hostitelské Rusko se Španělskem, a také v Nižním Novgorodu. Tam bude hrát Dánsko s Chorvatskem. Do Povolží se vydal i stálý zpravodaj v Rusku Martin Dorazín. Nižnij Novgorod 10:20 30. června 2018

Nižnij Novgorod není město, které by mělo jenom jedno centrum. Je to aglomerace roztažená podél řek Oky a Volhy. To, co můžeme za historický střed města, je okolí Novgorodského kremlu, odkud také vede přes historické jádro pěší zóna.

Jedním z pořadatelských měst světového šampionátu je i Nižnij Novgorod. Do něj se vypravil stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku Martin Dorazín

Ta je oblíbeným místem všech fanoušků, kteří si tady krátí dlouho chvíli mezi jednotlivými zápasy. Ty se tady nehrají každá den a sobota je dnem přesně takovým.

V neděli hraje v Nižním Novgorodu Chorvatsko s Dánskem a do Povolží v předstihu dorazili první chorvatští fanoušci, mezi nimi Tomislav, Josip a Albert. V Rusku už jsou dva týdny a viděli zápasy svého týmu v Kaliningradu a Rostově na Donu. Během mezipřistání si stihli zběžně prohlédnout i Moskvu.

Tomislav upřesňuje, že všichni tři jsou v Rusku poprvé a příjemně je překvapila precizní organizace mistrovství, čistota a pořádek v ruských městech, přesněji řečeno v jejich centrech.

Když zajdete do uličky nebo na okraj města, uvidíte tam něco úplně jiného, popisuje své zážitky z Ruska Tomislav.

On a Josip žijí a pracují v Německu a Albert ve Švédsku, takže se jim ruské ceny zdají přijatelné.

Průměrně vydělávající člověk v Chorvatsku by si ale třítýdenní cestu po Rusku dovolit asi nemohl, dodává Tomislav. Alberta zarazilo, že si v jednom baru naúčtovali za pohár vína v přepočtu asi 250 korun.

Zcestovalá trojice Chorvatů zaznamenala velké rozdíly v cenách ubytování v době zápasů a před nimi. Zatímco tři dny před utkáním stál tříhvězdičkový hotel v Nižním Novgorodu asi 80 dolarů na noc, den před zápasem už to bylo víc než dvakrát tolik.

S tím se ale musí počítat, ve světě je to běžné, říkají tito Chorvati. Další postup na mistrovství světa, by jim cestu po Rusku proto mohl dost prodražit.