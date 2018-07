Rekord a sbohem. Mexičan Márquez popáté nastoupil v play-off MS, po vyřazení ukončil kariéru

Jeho tým je po osmifinálové porážce od Brazílie ze světového šampionátu už sice venku, přesto se mexický fotbalový obránce Rafael Márquez zapsal do historie mistrovství světa jedním rekordem. Jako první fotbalista v dějinách nastoupil na pěti světových šampionátech ve vyřazovacích bojích. Unikátní rekord je ale to poslední, co Márquez v dresu Mexika dokázal. Po vyřazení od Brazílie 39letý obránce ukončil kariéru. Moskva 20:05 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafael Márquez nastoupil na MS do pěti vyřazovacích bojů za sebou | Foto: Pilar Olivares | Zdroj: agentura Reuters

„Není to konec, jaký jsem si představoval, ale tak už to ve fotbale chodí,“ citovala po vyřazení od Brazílie Rafaela Márqueze agentura DPA. 39letý mexický obránce, který s Barcelonou dvakrát vyhrál Ligu mistrů, se totiž rozhodl bohatou reprezentační kariéru ukončit.

Té klubové dal sbohem už na jaře. V národním týmu zanechá Márquez nesmazatelnou stopu. Jako hráč naskočil do pěti světových šampionátů. To dokázal už jen Márquezův krajan Antonio Carbajal, Němec Lothar Matthäus a italský brankář Gianluigi Buffon.

Žádný z nich ale nestartoval pětkrát v play off.

„Miluju hraní za národní tým. Je to úžasná věc. Cítím pýchu, zadostiučinění a zodpovědnost, když hraju za reprezentaci. Obzvlášť, když si uvědomíte, jak populární je fotbal v Mexiku,“ řekl Rafael Marquez v roce 2013 pro web FIFA.com.

V reprezentaci debutoval mexický obránce v roce 1997 a už o dva roky později byl u jednoho z jejích největších úspěchů, který Mexiko vybojovalo na domácím Konfederačním poháru.

„Měl jsem příležitost zahrát si finále Konfederačního poháru. Dostal jsem dokonce šanci začít v základní jedenáctce a zahrát si tak s báječnými hráči v obou mužstvech. Bylo to úžasné. Byl jsem tehdy velmi mladý a prostě jsem tomu nemohl uvěřit. Byl tam obrovský tlak, ale já byl v tu chvíli klidný. Tohle bylo něco, o čem jsem snil od doby, kdy jsem byl ještě dítě,“ vysvětloval.

Finále Konfederačního poháru v roce 1999 sledovalo na Aztéckém stadionu v Mexico City 110 tisíc fanoušků. Ti všichni vypukli nadšením, když Márquez přihrál na vítězný gól Cuahtémocu Blancovi.

„Cuauhtémoc byl a stále je v Mexiku idolem. Mám na něj skvělé vzpomínky. Byl to příklad pro nás všechny. Byl to velice důležitý hráč a jeho forma nám dodávala jistotu. On se opravdu bavil fotbalem po celý turnaj,“ vzpomínal Márquez na mexickou legendu.

Navzdory triumfu na konfederačním poháru se ale na světovém šampionátu Rafael Márquez s Mexikem nedostal dál než do osmifinále. Smolnou bilanci teď už rekordman vyřazovacích bojů světového šampionátu určitě nevylepší.