Historický úspěch pro ruské fotbalisty. Po vítězství nad Španělskem slaví postup do čtvrtfinále

Španělé opouštějí fotbalový šampionát v osmifinále. V tom prohráli s domácím výběr 1:2, když o vítězi rozhodl až penaltový rozstřel. Rusové vůbec poprvé v historii postoupili mezi nejlepších osm celků. Od osmi hodin je ještě na programu zápas mezi Chorvatskem a Dánskem. Moskva 18:47 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmifinálové utkání mezi Španělskem a domácím Ruskem | Zdroj: Reuters

Jako první šli už v 11. minutě do vedení favoriti zápasu ze Španělska, ovšem ne zcela vlastní zásluhou. Na centr z pravé strany si nabíhal Sergio Ramos, do vlastní sítě ho srazil Sergej Ignaševič a poslal tak soupeře do vedení.

ONLINE: Chorvatsko - Dánsko 0:0. Chorvati chtějí na MS po dvaceti letech postoupit do čtvrtfinále Číst článek

Rozhodně to byli Rusové, kteří byli po zbytek druhého poločasu v ofenzivně aktivnější. Jenom těsně vedle tyče mířil pokus Alexandra Golovina z hranice pokutového území.

Ruští fotbalisté nakonec dokázali do konce první půle srovnat. Ramos zahrával před brankou rukou a sudí nařídil penaltu. Tu proměnil Arťom Dzjuba, když se trefil přesně do protipohybu španělského gólmana Davida de Gea.

Ve druhém poločasu si diváci příliš fotbalové krásy neužili. Oba týmy se sice pokoušely útočit, ale k žádnému většímu ohrožení ani jedné z branek to nevedlo.

V 82. minutě se po zmatku v pokutovém území dožadovali Španělé odpískání penalty, ale sudí ani po konzultaci s kolegou u videa neshledal, že by hrál Ignaševič rukou.

96 minut hry vítěze a postupujícího neurčilo, takže se muselo pokračovat do prodloužení. V tom se mohl stát španělským hrdinou Rodrigo, který se kličkou před brankou zbavil obránce, ale Igora Akinfejeva nepropálil a následnou dorážku Iaga Aspase ruská defenziva zblokovala.

Nikdo další výrazněji branku neohrozil a tak přišel na řadu penaltový rozstřel. V něm se nedařilo jenom Španělům, a tak domácí Rusové slaví vůbec první postup v dějinách své fotbalové reprezentace do čtvrtfinále.