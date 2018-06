‚Spojení láskou‘ a ‚Rusko kupředu‘. Fotbalové mistrovství světa bude provázet i hudba, poslechněte si ji

Mistrovství světa ve fotbale mívají i výraznou zvukovou a hudební kulisu. Nikdo asi nezapomene na vuvuzely, které provázely šampionát v roce 2010 v Jižní Africe. Tentokrát mundial, který začíná už ve čtvrtek, pořádá Rusko. A to se dopředu postaralo o náležitý hudební doprovod. Jaký – to můžete posoudit sami. Audio a video Moskva 10:56 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Svůj hudební pozdrav fotbalistům i fanouškům osobně do Ruska přivezla latinsko-americká hvězda Natalia Oreiro. Jak se přiznala, měla se narodit v Rusku, protože v Moskvě a v Rusku se cítí úplně jako doma. Písničku „Spojení láskou“ nazpívala střídavě ve třech jazycích – španělštině, angličtině a ruštině – z té ovšem zbyl jen refrén „Pozvedněte ruce“.

Na otázku, jak je možné nazpívat písničku k fotbalovému šampionátu a ani jednou v ní nepoužít slovo fotbal, Natalia odpověděla, že ji to vůbec nenapadlo. Kandidátů na oficiální hymnu mistrovství světa se objevilo hned několik. Jednu z nich nazpíval americký zpěvák Jason Derulo a jmenuje se „Colours“ (v češtině Barvy).

Existuje také hymna fanoušků hostitelské země, která začíná slovy – jak jinak než – „Rusko kupředu!“ a svůj part si na trávníku a v dresu zazpíval i král ruské estrády Filip Kirkorov. O svůj podíl na fotbalové slávě se přihlásila také popová hvězda slavného příjmení Polina Gagarinová s písničkou „Milion hlasů“.

Objevily se ale také hudební kousky, které na sociálních sítích nedočkaly příznivého přijetí. Jako například dílo Alexandra Malinina, které se snaží křísit dávný hit německého kolektivu Dschinghis Khan.

Alexandr Malinin nás přenesl do sféry zcela nevážné. Mistrovství světa a šance ruského národního týmu hudebně zhodnotil populární moderátor Prvního kanálu ruské televize Ivan Urgant. „Viděl jsem jejich hru a věřte mi – každá skupina je pro ně skupinou smrti,“ odhaduje Ivan Urgant.

Závěrečnou písní mundialu má být Live It Up Američanů Willa Smithe nositele ceny Grammy, Nikyho Jamea a albánské zpěvačky Ery Istrefiové. To ale bude až na konec. Teď nás čeká zahájení a k tomu už si právě teď někde studuje noty Robbie Williams.