V obranné fázi máme ještě spoustu rezerv, říká před zápasem s Finskem trenér Jandač

V Pardubicích začíná ve čtvrtek další turnaj Euro Hockey Tour. Česká reprezentace se postupně utká s Finskem, Švédskem a Ruskem. Souboje s těmito soupeři by měly týmu Josefa Jandače ukázat, jak na tom je a na čem ještě potřebuje pracovat. Pardubice 11:35 19. dubna 2018

Trénink hokejové reprezentace pod vedením hlavního kouče Josefa Jandače (vpravo) a jeho asistenta Jiřího Kalouse (vlevo). | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Český výběr má za sebou čtyři zápasy a všechny vítězné. Ta pravá prověrka ale teprve přichází. Kvalita týmů na Euro hockey Tour bude podle hlavního trenéra Josefa Jandače vyšší, než mělo Švýcarsko a Francie.

„Vyhráli jsme všechna utkání, což nás samozřejmě těší. Jsme si vědomi toho, že kvalita nás teprve čeká a že týmy, které nás čekají, budou na jiné úrovni než Francie a Švýcarsko. Dávali jsme docela dost gólů, ale v obranné fázi máme ještě spoustu rezerv, které potřebujeme vypilovat,“ řekl o dosavadních zápasech a hře týmu hlavní trenér Josef Jandač.

Národní mužstvo se v Pardubicích sešlo v pondělí a od té doby pracuje na souhře. Potvrzuje to i asistent trenéra Jiří Kalous.

„Zaměřujeme se samozřejmě na sehrání, na systémové věci, aby i noví hráči pochopili, co chceme hrát, protože v mnoha klubech to mohou hrát jinak. My to chceme sladit tak, aby každý především z hlediska obrany věděl, jakým způsobem hrajeme,“ zdůraznil důležitost obranné hry Jiří Kalous.

I sám Kalous je zvědavý, jak na tom tým v konfrontaci se silným soupeřem bude.

„Tyhle zápasy určitě ukážou,jak na tom jsme. S mnoha hráči osobní zkušenost v národním týmu není, a tak jsme zvědaví, jak se ukážou. Ale těšíme se, protože na tréninku vidíme velkou energii, takže doufáme, že se přenese i do zápasů,“ řekl Kalous.

Prvním soupeřem Čechů na turnaji je výběr Finska. A Kalous od něj očekává podobnou hru, jakou se tým prezentoval v posledních zápasech.

„Já si myslím, že Finové na Channel One Cupu i na olympiádě hráli hodně aktivní hokej. Proti minulé sezoně změnili způsob hry, hodně forčekují, hodně napadají, hrají fyzicky náročný hokej. Očekáváme, že to bude stejné, takže to bude vynikající prověrka,“ řekl před prvním zápasem hokejové reprezentace na českém turnaji Euro hockey Tour asistent trenéra Jiří Kalous. Utkání s Finskem začíná v 19.00.

