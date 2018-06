Zavedení videa snížilo podíl hrubých chyb, diváci by časem mohli slyšet i komunikaci mezi rozhodčími

Hlavní rozhodčí a jeho videoasistenti se přes vysílačku domlouvají, jestli mají uznat korejský gól proti Německu.

Na mistrovství světa se poprvé používá videorozhodčí. Podíl hrubých chyb se tak zmenšil na méně než jedno procento

Nakonec podle několika záběrů vidí, že korejský útočník v ofsajdu nestál, protože mu míč přihrál německý hráč. Gól platí.

V budoucnu by komunikaci mezi sudími mohli slyšet i diváci u televizních obrazovek, aby rozhodnutí hned pochopili. Ale zatím na to podle šéfa komise rozhodčích Pierluigiho Colliny není správná chvíle.

„Než začnete běhat, tak se nejdřív musíte naučit chodit. Možná to tak v budoucnu bude, ale teď je ještě brzy. Jsme totiž ve fázi, kdy se teprve učíme chodit. Ale určitě je to něco, o čem budeme přemýšlet,“ myslí si Collina.

Trenéři nebo hráči si během základních skupin na videorozhodčí občas stěžovali. Sudí například nenařídil penaltu po faulu na Argentince Pavóna v zápase proti Islandu. Menší či větší výhrady měli Angličané, Íránci a další mužstva.

„Jak by asi vypadala tahle tisková konference, kdyby na šampionátu videorozhodčí nebyli? Možná bychom teď mluvili o několika skandálních rozhodnutích. Debaty při sporných situacích zůstanou vždycky, ale videorozhodčí pomohli hodně. Skandální rozhodnutí nemáme ani jedno,“ řekl Collinův kolega z vedení komise Massimo Busacca.

Videorozhodčí během základních skupin přezkoumávali 335 situací. Podíl hrubých chyb, které můžou mít zásadní vliv na výsledek zápasu, díky nim klesl z pěti procent na necelé jedno.

„Jako by všichni chtěli, aby rozhodčí byli bohové bez chyb. Ale kdo je v životě perfektní? Já tedy určitě ne. Hráči? Taky ne? Novináři? Občas taky udělají v článku chybu, ne? To se přeci může stát. Podobné je to u rozhodčích. Právě proto jsme zavedli videoasistenty,“ dodává Busacca.

Videorozhodčí jsou na mistrovství světa k dispozici vůbec poprvé. V uplynulých měsících probíhaly testy v několika soutěžích včetně české ligy.