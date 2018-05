Nekoukal bych na soupeře a ve čtvrtfinále postavil Francouze

Byl to vlastně zápas o ničem. Češi věděli, že skončí třetí, Rakušani věděli, že se zachrání. Takže i tempo zápasu asi nebylo takové, jaké by mělo být. Ale hlavní je výhra, i když to možná bylo s odřenýma ušima.

